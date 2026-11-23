Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 η εκδήλωση Τιμής & Μνήμης του αείμνηστου Λάκωνα πολιτικού, που διοργάνωσε ο Δήμος Σπάρτης στην αίθουσα «Ευάγγελος Φιλιππόπουλος» του Πνευματικού Κέντρου Σπάρτης.Με κεντρικό ομιλητή τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης,και ομιλητές τον πρώην νομάρχη Λακωνίας,, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης,την αντιπρόεδρο του σωματείου Φίλοι Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης,τον διοργανωτή της εκδήλωσης Δήμαρχο Σπάρτης,και τον πρώην υπουργό και μέλος της οικογένειας,, αναδείχθηκαν γνωστές και άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας του πολιτικού και ανθρώπου, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη.Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας & Σπάρτης Ευστάθιος, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, ο βουλευτής Ηλείας και πρώην Επίτροπος της Ε.Ε., Δημήτρης Αβραμόπουλος, η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, Μαρία Συρεγγέλα, ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, ενώ αναγνώστηκαν γραπτοί χαιρετισμοί του βουλευτή Λακωνίας, Νεοκλή Κρητικού και του πρώην Δημάρχου Σπαρτιατών, Δημοσθένη Ματάλα. Αμέσως μετά προβλήθηκε βίντεο, με την ευγενική παραχώρηση της οικογένειας του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, για τη ζωή και την πολιτική και δημόσια σταδιοδρομία του αείμνηστου Λάκωνα πολιτικού και ακολούθησαν οι ομιλίες των εκλεκτών προσκεκλημένων.Ο πρώην Νομάρχης Λακωνίας, Κωνσταντίνος Φούρκας, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στον προσωπικό του δεσμό, τη βαθιά εκτίμηση και την προσωπική του σχέση με τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, αυτό που καθόριζε τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ήταν η ψυχή του, η βαθιά πίστη του στη Δημοκρατία και η προσήλωσή του στο συμφέρον της πατρίδας, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε μόνο μια βροντερή φωνή στο δημόσιο βίο, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε στη δύναμη της προσφοράς. Το πολιτικό του ήθος, χτισμένο στην μετριοπάθεια και στον θεσμικό σεβασμό ήταν εκείνο που τον χαρακτήριζε, κερδίζοντας τον σεβασμό ακόμη και των πιο σκληρών του πολιτικών αντιπάλων, όπως είπε ο κ. Φούρκας και αναφέρθηκε στους δεσμούς του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη με την Σπάρτη και τη Λακωνία, λέγοντας ότι δεν ήταν συγκυριακοί αλλά διαχρονικοί, ουσιαστικοί και βιωματικοί. Αναφέρθηκε ακόμη στη συμβολή του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη για την ανάδειξη της οικίας των ψηφιδωτών που φέρει τη σφραγίδα του και στην ενεργό δράση του για την προώθηση μεγάλων έργων.Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης, Ιωάννης Νικολόπουλος, αναφέρθηκε τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη υπό την νομική ιδιότητα, κάνοντας μνεία στις σπουδές του σε Ελλάδα και Γερμανία, στα χρόνια δικηγορίας του, στην αναγόρευσή του σε διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και στις μελέτες νομικού και συνταγματικού περιεχομένου που συνέγραψε. Ο κ. Νικολόπουλος τόνισε ιδιαίτερα την μεγάλη προσφορά στην οποία προχώρησε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, δωρίζοντας, τον Μάιο του 2015, τη νομική βιβλιοθήκη της οικογένειάς του στο Πρωτοδικείο Σπάρτης, η οποία στεγάζεται σήμερα στον πρώτο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου, υπό τον τίτλο «Βιβλιοθήκη Μιλτιάδη Ιωάννου Βαρβιτσιώτη» και περιλαμβάνει περισσότερους από 1.150 τόμους, ανάμεσά τους σπάνιες νομικές εκδόσεις του 19ου αιώνα. Αναφέρθηκε, επίσης, στο όραμα αποκατάστασης του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης, αποκαλύπτοντας ότι συνεισέφερε ίδιους πόρους για την αλλαγή χρήσης του οικοδομικού τετραγώνου, όπου βρίσκεται το Πρωτοδικείο, προκειμένου να μπορέσει να υλοποιηθεί η αποκατάστασή του.Από την πλευρά της, η Αντιπρόεδρος του Σωματείου Φίλων Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης, Αναστασία Κανελλοπούλου, αναφέρθηκε στην γνωριμία και τη φιλία που ανέπτυξε με τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η παρέα μαζί του ήταν πάντα μια δυναμική κατάσταση, με πολιτικές συζητήσεις, πολλή επιχειρηματολογία, αντιθέσεις, συνθέσεις, κέφι και καλό κρασί στο τέλος. Όπως τόνισε, αφορμή για τη γνωριμία τους ήταν μεν το καθολικό αίτημα για τη δημιουργία ενός νέου διαχρονικού αρχαιολογικού μουσείου, αλλά στο βάθος κάθε δημιουργική πρωτοβουλία, που είχε ως σημείο αναφοράς την μεγάλη αγάπη του για την Σπάρτη και τον Μυστρά, τον οδηγούσε κοντά σε ανθρώπους. Η παρέα μας ήταν μια πολύχρωμη σύνθεση-Σπαρτιάτες απ’ όλο το πολιτικό φάσμα - μια σύνθεση με κριτήριο την πολιτική και όχι την μικροπολιτική, όπως είπε η κ. Κανελλοπούλου. Ο ίδιος προώθησε τη δημιουργία του Μουσείο Ψηφιδωτών, την μελέτη του αρχαίου Θεάτρου και η προώθηση του θέματος του νέο αρχαιολογικού μουσείου. Όπως ανέφερε η κ. Κανελλοπούλου, διαφωνούσε σε πολλά μαζί του, λόγω των διαφορετικών πολιτικών καταβολών τους, αυτό, όμως, δυνάμωνε την επικοινωνία τους γιατί βοηθούσε στη σύνθεση νέων δεδομένων, που ικανοποιούσαν τη σκέψη τους. Απευθυνόμενη δε προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, ζήτησε την εγκατάσταση το συντομότερο δυνατό του εργολάβου για να ξεκινήσει το έργο του νέου αρχαιολογικού μουσείου.

Ο οικοδεσπότης και διοργανωτής της εκδήλωσης, Δήμαρχος Σπάρτης, Μιχάλης Βακαλόπουλος, τόνισε ότι η εκδήλωση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια πράξη απόδοσης τιμής σε μια σημαντική προσωπικότητα, αλλά μια πράξη ιστορικής μνήμης, μια στιγμή ελάχιστης αναγνώρισης της προσφοράς του, μια οφειλόμενη έκφραση ευγνωμοσύνης της Σπάρτης και της Λακωνίας στο πρόσωπο του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Ο Δήμαρχος Σπάρτης σκιαγράφησε τη σταδιοδρομία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στην πολιτική ζωή της χώρας και την προσφορά του στην Σπάρτη και τη Λακωνία, τονίζοντας ότι ο ίδιος γνώρισε και συνεργάστηκε με μια ισχυρή προσωπικότητα που γνώριζε τα θέματα που απασχολούν τον τόπο. Έναν άνθρωπο αυστηρό στην κριτική του, πλην όμως δίκαιο, ο οποίος αγαπούσε πραγματικά τον τόπο του, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βακαλόπουλος, υπενθυμίζοντας ότι για την προσφορά του είχε ανακηρυχθεί Επίτιμος Δημότης της πόλης. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης μάς υπενθυμίζει ότι η δημόσια προσφορά δεν μετριέται μόνο με τη διάρκεια της θητείας ή το ύψος του αξιώματος, αλλά κυρίως με το ενδιαφέρον για το κοινό καλό και την ικανότητα να μετατρέπεται η εμπειρία σε έργο, πρόσθεσε ο κ. Βακαλόπουλος, τονίζοντας ότι ο τόπος προχωρά μπροστά όταν δεν ξεχνά την ιστορία του, αλλά αναγνωρίζει τους ανθρώπους που τον τίμησαν και αξιοποιεί την παρακαταθήκη τους για να χτίσει το μέλλον του. Απευθυνόμενος προς τα μέλη της οικογένειας Βαρβιτσιώτη, ο Δήμαρχος Σπάρτης είπε ότι καμία εκδήλωση και τιμητική αναφορά δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο της απώλειας και τους διαβεβαίωσε ότι ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης και η προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανές και η Σπάρτη θα συνεχίσει να τον θυμάται και να τον τιμά. Ο Δήμαρχος Σπάρτης έκλεισε την ομιλία του, λέγοντας «Γιάννη Βαρβιτσιώτη σε ευχαριστούμε για τα τόσα πολλά που προσέφερες με αγάπη στον τόπο μας» και προσκάλεσε στο βήμα τον κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσης και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης χαρακτήρισε τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ως έναν μεγάλο Έλληνα, γι’ αυτό και η είδηση της εκδημίας του συγκίνησε, όπως είπε, όλους τους Έλληνες, που αναγνώρισαν την προσφορά του και την προσωπικότητά του. Ήταν αναντίρρητα ένας βασικός πυλώνας του μεγαλύτερου κόμματος της χώρας μετά την μεταπολίτευση, αλλά και ένας από τους πιο διακεκριμένους Έλληνες πολιτικούς, πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο «ειδικό βάρος» που είχε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης ως πολιτικός και επιφανής πολιτικός άντρας, που λάμπρυνε επί σειρά δεκαετιών τον πολιτικό βίο της χώρας. Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος θεωρούσε ότι αποτελεί υποχρέωσή του να λέει ξεκάθαρα τη γνώμη του, αλλά ήταν, ταυτόχρονα, πάντα ανοιχτός στους νέους ανθρώπους, σε νέες σκέψεις, ιδέες και απόψεις. Δεν υπήρξε ποτέ δημαγωγός ή λαϊκιστής, αλλά άνθρωπος του διαλόγου, της μετριοπάθειας με βαθιά θεσμική προσήλωση. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα παιδιά του, με την δική τους διαδρομή, θα είναι άξιοι συνεχιστές του και ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Δήμο Σπάρτης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.Ολοκληρώνοντας τον κύκλο των ομιλητών, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης εξέφρασε εκ μέρους της οικογένειας τη χαρά και τη συγκίνησή τους για την εκδήλωση τιμής και μνήμης του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Μετέφερε ευχαριστίες για την τιμή αυτή προς τον Δήμαρχο Σπάρτης και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και όλους όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση και αναφέρθηκε στους δεσμούς που σφυρηλάτησε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης με τη Λακωνία και στις προσπάθειες για την ανάδειξή της και τη δημιουργία υποδομών. «Για εμάς ο Μυστράς, η Σπάρτη είναι ένα μεγάλο κομμάτι της οικογενειακής μας ιστορίας, αλλά είναι και ένα κομμάτι του εαυτού μας», όπως είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η οικογένεια θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Σπάρτης και της Λακωνίας για να αποκτήσει αυτός ο τόπος αυτά που του αξίζουν.Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Σπάρτης, Μιχάλης Βακαλόπουλος, απένειμε στον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και στον Κωστή Χατζηδάκη, τιμητικά δώρα για την παρουσία και την προσφορά τους. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης, Πέλοπας Λάσκος, ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Λακωνίας και Διοικητής του ΚΕΕΜ Σπάρτης, Ταξίαρχος Γεώργιος Ζορμπάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, Στέφανος Βρεττάκος, οι Αντιδήμαρχοι Σπάρτης Άγγελος Αντωνάκος, Παναγιώτης Τριτάκης και Θεοφάνης Λάζαρης, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ευγενία Παπαστάθη-Σοφού, το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και τέως Δήμαρχος Ευάγγελος Βαλιώτης, το μέλος του Δ.Σ. Σπάρτης, Νίκος Τσούκλερης, οι Αντιδήμαρχοι Μονεμβασίας, Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης και Ευρώτα, Αθανάσιος Γρεβενίτης, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Λακωνίας, Ζαχαρίας Αγρανιώτης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης, Δημήτρης Μαραβέλιας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας, Ελευθερία Τοκατλίδη, ο Διοικητής & Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ασκληπιείου Βούλας, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ο τέως Δήμαρχος Σπάρτης, Σταύρος Αργειτάκος, τα παιδιά του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, Θωμάς, Κωνσταντίνος και Ελένη, φίλοι της οικογένειας Βαρβιτσιώτη, εκπρόσωποι συλλόγων & φορέων, καθώς και πλήθος κόσμου. Την εκδήλωση παρουσίασε ο δημοσιογράφος Πάνος Κολοκοτρώνης.