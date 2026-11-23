Ο αμερικανικός οίκος κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των αγορών με τις καλύτερες προοπτικές, προειδοποιεί πάντως για πιθανώς αυξημένη μεταβλητότητα την άνοιξη του 2027, καθώς η εκλογική αβεβαιότητα συμπίπτει με την αναμενόμενη μετάταξη του Χ.Α. στις αναπτυγμένες αγορές