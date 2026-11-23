Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές μετοχές για το 2027, ποιες ξεχωρίζει
Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές μετοχές για το 2027, ποιες ξεχωρίζει
Ο αμερικανικός οίκος κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των αγορών με τις καλύτερες προοπτικές, προειδοποιεί πάντως για πιθανώς αυξημένη μεταβλητότητα την άνοιξη του 2027, καθώς η εκλογική αβεβαιότητα συμπίπτει με την αναμενόμενη μετάταξη του Χ.Α. στις αναπτυγμένες αγορές
Θετικές προοπτικές για το ελληνικό Χρηματιστήριο το 2027 διατηρεί η Morgan Stanley, εκτιμώντας ότι η αύξηση των εταιρικών κερδών, η επιτάχυνση των επενδύσεων και η πιστωτική επέκταση μπορούν να στηρίξουν περαιτέρω άνοδο των μετοχών. Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης για την Ελλάδα, με τις τράπεζες να αποτελούν την προτιμώμενη επενδυτική επιλογή και τη Eurobank να αναδεικνύεται σε κορυφαία επιλογή μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών.
H Morgan Stanley κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των αγορών με τις καλύτερες προοπτικές. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η άνοιξη του 2027 ενδέχεται να αποτελέσει περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας, καθώς η εκλογική αβεβαιότητα συμπίπτει με την αναμενόμενη μετάταξη του ελληνικού Χρηματιστηρίου στις αναπτυγμένες αγορές.
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H Morgan Stanley κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των αγορών με τις καλύτερες προοπτικές. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η άνοιξη του 2027 ενδέχεται να αποτελέσει περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας, καθώς η εκλογική αβεβαιότητα συμπίπτει με την αναμενόμενη μετάταξη του ελληνικού Χρηματιστηρίου στις αναπτυγμένες αγορές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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