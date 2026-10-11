Προσάραξη σκάφους αναψυχής με δύο επιβαίνοντες στην Αίγινα
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Προσάραξη σκάφους αναψυχής με δύο επιβαίνοντες στην Αίγινα

Το σκάφος με ελληνική σημαία προσάραξε σε αμμώδη βυθό στην περιοχή Κλήμα–Κλειδί, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Προσάραξη σκάφους αναψυχής με δύο επιβαίνοντες στην Αίγινα
Σκάφος αναψυχής υπό ελληνική σημαία, με δύο Έλληνες επιβαίνοντες, προσάραξε σε αμμώδη βυθό στη θαλάσσια περιοχή Κλήμα–Κλειδί της Αίγινας.

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, από το περιστατικό δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Στο σημείο βρίσκονται ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος και ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στη θαλάσσια περιοχή επικρατούν άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

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