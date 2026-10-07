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Ανεβαίνει η θερμοκρασία, από Παρασκευή βροχές και υγρασία, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Ανεβαίνει η θερμοκρασία, από Παρασκευή βροχές και υγρασία, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Έως 28 βαθμούς σήμερα - Η μεταβολή θα ξεκινήσει από τη δυτική Ελλάδα και το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε Ιόνιο και ηπειρωτικά
Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια, ενώ από την Παρασκευή κυρίως έρχονται νοτιάδες, βροχές και αυξημένη υγρασία.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ο υδράργυρος θα υποχωρεί στους 9 βαθμούς στα βόρεια ορεινά και στους 12 βαθμούς στα υπόλοιπα ορεινά.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας έως τα 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως τα 4 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάσουν τα 4 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς.
Την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, μια ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται να φέρει βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα.
Το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο Ιόνιο και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Παράλληλα, η επικράτηση των νοτιάδων θα ανεβάσει κι άλλο τη θερμοκρασία και την υγρασία.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ο υδράργυρος θα υποχωρεί στους 9 βαθμούς στα βόρεια ορεινά και στους 12 βαθμούς στα υπόλοιπα ορεινά.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας έως τα 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως τα 4 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάσουν τα 4 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς.
Την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, μια ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται να φέρει βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα.
Το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο Ιόνιο και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Παράλληλα, η επικράτηση των νοτιάδων θα ανεβάσει κι άλλο τη θερμοκρασία και την υγρασία.
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