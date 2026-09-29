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Άρση απορρήτου για έξι κινητά τηλέφωνα στην υπόθεση Μαζωνάκη, ποιους αφορά - Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθήνας
Άρση απορρήτου για έξι κινητά τηλέφωνα στην υπόθεση Μαζωνάκη, ποιους αφορά - Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθήνας
Σκοπός είναι από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή
Το «πράσινο φως» για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, «άναψε» με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας.
Το σχετικό αίτημα είχε υποβάλει στο Συμβούλιο ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση, ενώ και ο εισαγγελέας είχε προτείνει να υπάρξει άρση του απορρήτου.
Σκοπός είναι από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή.
Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο κατηγορουμένων ιατρών, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο.
Ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε μάλιστα άρση για το μέγιστο προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα, ήτοι από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου. Τον τελικό λόγο έχει πλέον το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας με το βούλευμα που θα εκδώσει.
Το σχετικό αίτημα είχε υποβάλει στο Συμβούλιο ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση, ενώ και ο εισαγγελέας είχε προτείνει να υπάρξει άρση του απορρήτου.
Σκοπός είναι από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή.
Ποιους αφορά η άρσηΕιδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες ο ανακριτής ζήτησε άρση απορρήτου για έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα usb. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου υπέστη στις 9 Σεπτεμβρίου την ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής.
Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο κατηγορουμένων ιατρών, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο.
Ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε μάλιστα άρση για το μέγιστο προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα, ήτοι από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου. Τον τελικό λόγο έχει πλέον το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας με το βούλευμα που θα εκδώσει.
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