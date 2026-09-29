Άρση απορρήτου για έξι κινητά τηλέφωνα στην υπόθεση Μαζωνάκη, ποιους αφορά - Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθήνας

Ποιους αφορά η άρση

Το «πράσινο φως» για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στην, «άναψε» με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας.Το σχετικό αίτημα είχε υποβάλει στο Συμβούλιο ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση, ενώ και ο εισαγγελέας είχε προτείνει να υπάρξειΣκοπός είναι από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή.Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες ο ανακριτής ζήτησε άρση απορρήτου, έναν σκληρό δίσκο και ένα usb. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου υπέστη στις 9 Σεπτεμβρίου την ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής.Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι του, τωνκαιπου εργάζονται στο ιατρείο.Ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε μάλιστα άρση για το μέγιστο προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα, ήτοι από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου. Τον τελικό λόγο έχει πλέον το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας με το βούλευμα που θα εκδώσει.