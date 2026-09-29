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Μάτι: Δεν αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στους τρεις καταδικασθέντες
Μάτι: Δεν αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στους τρεις καταδικασθέντες
Στον Άρειο Πάγο είχαν προσφύγει τρεις από τους τέσσερις καταδικασθέντες που είχαν οδηγηθεί στη φυλακή για την υπόθεση
Να μη χορηγηθεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στους τρεις καταδικασθέντες σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για τη φονική Φωτιά στο Μάτιι, αποφάσισε σήμερα το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, που είχε προηγηθεί στο δικαστήριο.
Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση εξετάστηκε εκ νέου από το Εφετείο, μετά την αναίρεση από τον Άρειο Πάγο της προηγούμενης εφετειακής απόφασης, αποκλειστικά ως προς το ζήτημα της αναγνώρισης του συγκεκριμένου ελαφρυντικού.
Στον Άρειο Πάγο είχαν προσφύγει τρεις από τους τέσσερις καταδικασθέντες που είχαν οδηγηθεί στη φυλακή για την υπόθεση. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της Πυροσβεστικής, Σωτήρη Τερζούδη, τον τότε υπαρχηγό, Βασίλη Ματθαιόπουλο, και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννη Καπάκη. Σήμερα, από τους τρεις καταδικασθέντες που είχαν οδηγηθεί στη φυλακή, οι δύο έχουν αποφυλακιστεί έχοντας εκτίσει την ποινή τους, ενώ ο Σωτήρης Τερζούδης εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή.
Κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας, η εισαγγελική λειτουργός είχε εισηγηθεί την απόρριψη του ελαφρυντικού, αποδίδοντας στους τρεις καταδικασθέντες «αδιαφορία» κατά τη διαχείριση της φονικής πυρκαγιάς, η οποία είχε ως αποτέλεσμα «102 ασύλληπτους θανάτους και 32 άτομα με βαριές βλάβες».
Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι τρεις πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί είχαν ενημερωθεί ήδη από την προηγούμενη ημέρα για τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που αναμένονταν. Ωστόσο, όπως υποστήριξε η εισαγγελική λειτουργός, δεν αξιοποίησαν με τον απαιτούμενο τρόπο τις διαθέσιμες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ δεν υπήρξε αποτελεσματικός συντονισμός για την αντιμετώπιση της φωτιάς και τη διάσωση των πολιτών.
Ενδεικτικά στην αγόρευσή της η εισαγγελέας σημείωσε: «Οι κατηγορούμενοι γνώριζαν από την προηγούμενη μέρα για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δε μερίμνησαν να αξιοποιήσουν το σύνολο των δυνάμεων, δεν ήλεγξαν την πυρκαγιά. Προτίμησαν να στείλουν πυροσβεστικά μέσα σε περιοχές άλλες όπως τα Ίσθμια και την Κινέτα. Δεν προχώρησαν σε καμία συντονισμένη ενέργεια για διάσωση, δεν έδωσαν οδηγίες, ούτε κατευθύνσεις παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από τον κόσμο, ούτε συντόνισαν τις αρμόδιες δυνάμεις.
«Οι κατηγορούμενοι επέδειξαν αδιαφορία των πραγματικών περιστατικών», ανέφερε ακόμη στην πρότασή της η εισαγγελέας για να επισημάνει πως αν αναγνωριστεί ελαφρυντικό στους τρεις καταδικασθέντες αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποινής τους, η οποία σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν «δυσανάλογη» της βλάβης που προκλήθηκε και της απαξίας των εγκλημάτων που τελέσθηκαν στις 23 Ιουλίου του 2018 στην Ανατολική Αττική.
Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση εξετάστηκε εκ νέου από το Εφετείο, μετά την αναίρεση από τον Άρειο Πάγο της προηγούμενης εφετειακής απόφασης, αποκλειστικά ως προς το ζήτημα της αναγνώρισης του συγκεκριμένου ελαφρυντικού.
Στον Άρειο Πάγο είχαν προσφύγει τρεις από τους τέσσερις καταδικασθέντες που είχαν οδηγηθεί στη φυλακή για την υπόθεση. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της Πυροσβεστικής, Σωτήρη Τερζούδη, τον τότε υπαρχηγό, Βασίλη Ματθαιόπουλο, και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννη Καπάκη. Σήμερα, από τους τρεις καταδικασθέντες που είχαν οδηγηθεί στη φυλακή, οι δύο έχουν αποφυλακιστεί έχοντας εκτίσει την ποινή τους, ενώ ο Σωτήρης Τερζούδης εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή.
Κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας, η εισαγγελική λειτουργός είχε εισηγηθεί την απόρριψη του ελαφρυντικού, αποδίδοντας στους τρεις καταδικασθέντες «αδιαφορία» κατά τη διαχείριση της φονικής πυρκαγιάς, η οποία είχε ως αποτέλεσμα «102 ασύλληπτους θανάτους και 32 άτομα με βαριές βλάβες».
Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι τρεις πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί είχαν ενημερωθεί ήδη από την προηγούμενη ημέρα για τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που αναμένονταν. Ωστόσο, όπως υποστήριξε η εισαγγελική λειτουργός, δεν αξιοποίησαν με τον απαιτούμενο τρόπο τις διαθέσιμες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ δεν υπήρξε αποτελεσματικός συντονισμός για την αντιμετώπιση της φωτιάς και τη διάσωση των πολιτών.
Ενδεικτικά στην αγόρευσή της η εισαγγελέας σημείωσε: «Οι κατηγορούμενοι γνώριζαν από την προηγούμενη μέρα για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δε μερίμνησαν να αξιοποιήσουν το σύνολο των δυνάμεων, δεν ήλεγξαν την πυρκαγιά. Προτίμησαν να στείλουν πυροσβεστικά μέσα σε περιοχές άλλες όπως τα Ίσθμια και την Κινέτα. Δεν προχώρησαν σε καμία συντονισμένη ενέργεια για διάσωση, δεν έδωσαν οδηγίες, ούτε κατευθύνσεις παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από τον κόσμο, ούτε συντόνισαν τις αρμόδιες δυνάμεις.
«Οι κατηγορούμενοι επέδειξαν αδιαφορία των πραγματικών περιστατικών», ανέφερε ακόμη στην πρότασή της η εισαγγελέας για να επισημάνει πως αν αναγνωριστεί ελαφρυντικό στους τρεις καταδικασθέντες αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποινής τους, η οποία σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν «δυσανάλογη» της βλάβης που προκλήθηκε και της απαξίας των εγκλημάτων που τελέσθηκαν στις 23 Ιουλίου του 2018 στην Ανατολική Αττική.
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