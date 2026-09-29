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Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία
Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία
Το τροχαίο έγινε στο ύψος της οδού Νιρβάνα, στην περιοχή των Πατησίων και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (29/90 στον Κηφισό προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Το τροχαίο έγινε στο ύψος της οδού Νιρβάνα, στο ρεύμα προς Λαμία, στην περιοχή των Πατησίων και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Λόγω της σύγκρουσης παρατηρείται δυσχέρεια στην κίνηση, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το σημείο.
Δείτε τον χάρτη με την κίνηση στο σημείο:
Το τροχαίο έγινε στο ύψος της οδού Νιρβάνα, στο ρεύμα προς Λαμία, στην περιοχή των Πατησίων και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Λόγω της σύγκρουσης παρατηρείται δυσχέρεια στην κίνηση, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το σημείο.
Δείτε τον χάρτη με την κίνηση στο σημείο:
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