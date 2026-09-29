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Σύλληψη 18χρονου στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Μετανάστες

Σύλληψη 18χρονου στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών

Αστυνομικοί τον εντόπισαν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του κόμβου Βαγιοχωρίου, με τον 18χρονο να επιχειρεί να αποφύγει τον έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα

Σύλληψη 18χρονου στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών
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Συνεχίζονται οι αστυνομικοί έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη για παράνομη διακίνηση μεταναστών προς το εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο, 18χρονος Πακιστανός, ο οποίος μετέφερε παράνομα τρεις συμπατριώτες του- τρεις εκ των οποίων στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου που οδηγούσε.

Αστυνομικοί τον εντόπισαν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του κόμβου Βαγιοχωρίου, με τον 18χρονο να επιχειρεί να αποφύγει τον έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Λίγο αργότερα όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, παρά τη αντίσταση που προέβαλε, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Οι διακινούμενοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων, ενώ ο 18χρονος - όπως διαπιστώθηκε - δεν διέθετε άδεια οδήγησης.
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