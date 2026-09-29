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«AthensCharge» του δήμου Αθηναίων: Ψηφιακή πλατφόρμα για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων
«AthensCharge» του δήμου Αθηναίων: Ψηφιακή πλατφόρμα για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων
Από την 1η Οκτωβρίου η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για έξυπνη διαχείριση, ηλεκτρονικές πληρωμές και εφαρμογή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών
Ακόμη ένα βήμα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης και πράσινης πόλης προχωρά η Αθήνα, καθώς ο Δήμος, μέσω της ΔΑΕΜ Α.Ε., αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη λειτουργία και διαχείριση των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Από την 1η Οκτωβρίου θέτει σε λειτουργία το «AthensCharge», μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα, μαζί με εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Οι οδηγοί θα μπορούν να εντοπίζουν διαθέσιμους φορτιστές, να ξεκινούν και να παρακολουθούν τη φόρτισή τους, καθώς και να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τις πληρωμές τους.
Έτσι, ο Δήμος Αθηναίων γίνεται ο πρώτος της χώρας που θα διαχειρίζεται το δικό του δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η ΔΑΕΜ Α.Ε. θα έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των φορτιστών σε πραγματικό χρόνο, τη διαχείριση των συνεδριών και των ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς και την αξιοποίηση των δεδομένων για τον σχεδιασμό της πολιτικής ηλεκτροκίνησης.
Η φόρτιση θα γίνεται εύκολα και ψηφιακά.
1. Εντοπίστε διαθέσιμο φορτιστή. Ανοίξτε την εφαρμογή και δείτε στον χάρτη τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης.
2. Συνδέστε το όχημά σας. Παρκάρετε στη θεσμοθετημένη θέση και συνδέστε το καλώδιο στο όχημα και στον φορτιστή.
3. Ξεκινήστε τη φόρτιση. Επιλέξτε τον συγκεκριμένο φορτιστή και το βύσμα που χρησιμοποιείτε και πατήστε «Έναρξη Φόρτισης».
Από την 1η Οκτωβρίου θέτει σε λειτουργία το «AthensCharge», μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα, μαζί με εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Οι οδηγοί θα μπορούν να εντοπίζουν διαθέσιμους φορτιστές, να ξεκινούν και να παρακολουθούν τη φόρτισή τους, καθώς και να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τις πληρωμές τους.
Έτσι, ο Δήμος Αθηναίων γίνεται ο πρώτος της χώρας που θα διαχειρίζεται το δικό του δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η ΔΑΕΜ Α.Ε. θα έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των φορτιστών σε πραγματικό χρόνο, τη διαχείριση των συνεδριών και των ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς και την αξιοποίηση των δεδομένων για τον σχεδιασμό της πολιτικής ηλεκτροκίνησης.
Η φόρτιση θα γίνεται εύκολα και ψηφιακά.
Συγκεκριμένα:
1. Εντοπίστε διαθέσιμο φορτιστή. Ανοίξτε την εφαρμογή και δείτε στον χάρτη τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης.
2. Συνδέστε το όχημά σας. Παρκάρετε στη θεσμοθετημένη θέση και συνδέστε το καλώδιο στο όχημα και στον φορτιστή.
3. Ξεκινήστε τη φόρτιση. Επιλέξτε τον συγκεκριμένο φορτιστή και το βύσμα που χρησιμοποιείτε και πατήστε «Έναρξη Φόρτισης».
5. Παρακολουθήστε τη φόρτιση. Η εξέλιξη της φόρτισης εμφανίζεται στην καρτέλα «Συνεδρίες».
5. Ολοκληρώστε τη φόρτιση. Όταν θέλετε να σταματήσετε, επιλέξτε «Διακοπή Φόρτισης» από την εφαρμογή.
Για οποιαδήποτε απορία, τεχνικό ζήτημα ή ανάγκη υποστήριξης σχετικά με τη χρήση των δημοτικών φορτιστών, οι χρήστες του «AthensCharge» θα μπορούν να απευθύνονται όλο το 24ωρο και τις 7 ημέρες την εβδομάδα, στο 1595, τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημοτών Αθηναίων (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).
H χρέωση της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται με βάση την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται, με τιμή 0,37 ευρώ η ΚWh.
«Με το "AthensCharge" αποδεικνύουμε ότι ένας δήμος μπορεί να σχεδιάζει και να λειτουργεί ο ίδιος προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τη βιώσιμη πόλη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε., Λάζαρος Καραούλης και πρόσθεσε: «Η ΔΑΕΜ γίνεται ο πρώτος δημοτικός φορέας στην Ελλάδα, που αναλαμβάνει ολοκληρωμένα τη διαχείριση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Δημιουργούμε μία πλατφόρμα που συνδυάζει εποπτεία σε πραγματικό χρόνο, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστική ανάλυση και νέες εξατομικευμένες υπηρεσίες. Είναι μία σημαντική καινοτομία για την Αθήνα, αλλά και ένα μοντέλο που μπορεί να αξιοποιηθεί ευρύτερα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Το «Athens Charge» μπαίνει σε λειτουργία από την 1η Οκτωβρίου, με τη διαχείριση των 19 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που έχουν εγκατασταθεί στα όρια του Δήμου Αθηναίων, έπειτα από δωρεά της Metlen Energy & Metals προς τον Δήμο το 2020. Στο δίκτυο θα εντάσσονται σταδιακά και άλλα σημεία φόρτισης, όπως οι υποδομές στο Σεράφειο και νέοι φορτιστές που θα εγκατασταθούν σε δημοτικούς χώρους.
Η ΔΑΕΜ Α.Ε. έχει εγγραφεί στο επίσημο Μητρώο Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (Μ.Υ.Φ.Α.Η.) και μπορεί, πλέον, να καταχωρίζει και να διαχειρίζεται σημεία φόρτισης, καθώς και να αξιοποιεί τις σχετικές υποδομές για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων.
Μέσα από τη νέα πλατφόρμα, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα:
- Να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία και τη διαθεσιμότητα των φορτιστών.
- Να διαχειρίζεται τις συνεδρίες φόρτισης.
- Να παρακολουθεί τα έσοδα και τη συνολική λειτουργία του δικτύου.
- Να παρέχει ηλεκτρονική πληρωμή μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές.
- Να δημιουργεί αναφορές και στατιστικά στοιχεία για τον σχεδιασμό της δημοτικής πολιτικής ηλεκτροκίνησης.
Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, μέχρι σήμερα το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στους δημοτικούς φορτιστές επιβαρύνει αποκλειστικά τον Δήμο, με τη συνολική δαπάνη να έχει ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις, οι θέσεις φόρτισης χρησιμοποιούνται ως θέσεις μακράς στάθμευσης, καθώς οχήματα παραμένουν συνδεδεμένα και μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.
Με το «AthensCharge», ο Δήμος αποκτά για πρώτη φορά ολοκληρωμένη εικόνα και έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου, ώστε οι θέσεις φόρτισης να αξιοποιούνται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και περισσότεροι οδηγοί να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία.
Έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι η νέα εφαρμογή σχεδιάζεται ώστε στην επόμενη φάση ανάπτυξης να μπορεί να αναγνωρίζει διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, όπως δημότες και μόνιμους κατοίκους της Αθήνας. Επιπλέον, θα εξεταστεί η δημιουργία ειδικών προγραμμάτων και δυνητικών εκπτώσεων για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης και επιθυμούν να χρησιμοποιούν συστηματικά το δημοτικό δίκτυο φόρτισης.
Οι νέες δυνατότητες θα αναπτυχθούν με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με διαφανή κριτήρια και με στόχο η δημοτική ηλεκτροκίνηση να υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες της πόλης και των ανθρώπων της.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
5. Ολοκληρώστε τη φόρτιση. Όταν θέλετε να σταματήσετε, επιλέξτε «Διακοπή Φόρτισης» από την εφαρμογή.
Για οποιαδήποτε απορία, τεχνικό ζήτημα ή ανάγκη υποστήριξης σχετικά με τη χρήση των δημοτικών φορτιστών, οι χρήστες του «AthensCharge» θα μπορούν να απευθύνονται όλο το 24ωρο και τις 7 ημέρες την εβδομάδα, στο 1595, τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημοτών Αθηναίων (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).
H χρέωση της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται με βάση την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται, με τιμή 0,37 ευρώ η ΚWh.
«Με το "AthensCharge" αποδεικνύουμε ότι ένας δήμος μπορεί να σχεδιάζει και να λειτουργεί ο ίδιος προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τη βιώσιμη πόλη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε., Λάζαρος Καραούλης και πρόσθεσε: «Η ΔΑΕΜ γίνεται ο πρώτος δημοτικός φορέας στην Ελλάδα, που αναλαμβάνει ολοκληρωμένα τη διαχείριση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Δημιουργούμε μία πλατφόρμα που συνδυάζει εποπτεία σε πραγματικό χρόνο, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστική ανάλυση και νέες εξατομικευμένες υπηρεσίες. Είναι μία σημαντική καινοτομία για την Αθήνα, αλλά και ένα μοντέλο που μπορεί να αξιοποιηθεί ευρύτερα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Το «Athens Charge» μπαίνει σε λειτουργία από την 1η Οκτωβρίου, με τη διαχείριση των 19 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που έχουν εγκατασταθεί στα όρια του Δήμου Αθηναίων, έπειτα από δωρεά της Metlen Energy & Metals προς τον Δήμο το 2020. Στο δίκτυο θα εντάσσονται σταδιακά και άλλα σημεία φόρτισης, όπως οι υποδομές στο Σεράφειο και νέοι φορτιστές που θα εγκατασταθούν σε δημοτικούς χώρους.
Η ΔΑΕΜ Α.Ε. έχει εγγραφεί στο επίσημο Μητρώο Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (Μ.Υ.Φ.Α.Η.) και μπορεί, πλέον, να καταχωρίζει και να διαχειρίζεται σημεία φόρτισης, καθώς και να αξιοποιεί τις σχετικές υποδομές για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων.
Μέσα από τη νέα πλατφόρμα, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα:
- Να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία και τη διαθεσιμότητα των φορτιστών.
- Να διαχειρίζεται τις συνεδρίες φόρτισης.
- Να παρακολουθεί τα έσοδα και τη συνολική λειτουργία του δικτύου.
- Να παρέχει ηλεκτρονική πληρωμή μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές.
- Να δημιουργεί αναφορές και στατιστικά στοιχεία για τον σχεδιασμό της δημοτικής πολιτικής ηλεκτροκίνησης.
Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, μέχρι σήμερα το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στους δημοτικούς φορτιστές επιβαρύνει αποκλειστικά τον Δήμο, με τη συνολική δαπάνη να έχει ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις, οι θέσεις φόρτισης χρησιμοποιούνται ως θέσεις μακράς στάθμευσης, καθώς οχήματα παραμένουν συνδεδεμένα και μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.
Με το «AthensCharge», ο Δήμος αποκτά για πρώτη φορά ολοκληρωμένη εικόνα και έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου, ώστε οι θέσεις φόρτισης να αξιοποιούνται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και περισσότεροι οδηγοί να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία.
Έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι η νέα εφαρμογή σχεδιάζεται ώστε στην επόμενη φάση ανάπτυξης να μπορεί να αναγνωρίζει διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, όπως δημότες και μόνιμους κατοίκους της Αθήνας. Επιπλέον, θα εξεταστεί η δημιουργία ειδικών προγραμμάτων και δυνητικών εκπτώσεων για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης και επιθυμούν να χρησιμοποιούν συστηματικά το δημοτικό δίκτυο φόρτισης.
Οι νέες δυνατότητες θα αναπτυχθούν με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με διαφανή κριτήρια και με στόχο η δημοτική ηλεκτροκίνηση να υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες της πόλης και των ανθρώπων της.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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