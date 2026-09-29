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Δεν ξέρω αν τοξικολογικές και άρση απορρήτου θα έχουν καταλυτική σημασία στη δικογραφία, λέει ο νέος δικηγόρος της Ιωάννας Γάκα
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννα Γάκα Δικηγόρος Γιώργος Μαζωνάκης

Δεν ξέρω αν τοξικολογικές και άρση απορρήτου θα έχουν καταλυτική σημασία στη δικογραφία, λέει ο νέος δικηγόρος της Ιωάννας Γάκα

Ο Νίκος Αλεξανδρής συναντήθηκε σήμερα με τον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Δεν ξέρω αν τοξικολογικές και άρση απορρήτου θα έχουν καταλυτική σημασία στη δικογραφία, λέει ο νέος δικηγόρος της Ιωάννας Γάκα
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«Ό,τι και αν ακούγεται σε κάμερες ή τηλεοπτικούς σταθμούς, δεν ξέρω αν θα έχει καταλυτική σημασία στα πλαίσια μιας δικογραφίας», ανέφερε ο νέος δικηγόρος της Ιωάννας Γάκα, Νίκος Αλεξανδρής, μετά τη συνάντησή του με τον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο κ. Αλεξανδρής τόνισε ότι η παρουσία του στον ανακριτή είχε θεσμικό χαρακτήρα, προκειμένου, όπως είπε, οι δικηγόροι να ενημερώνουν τις δικαστικές Αρχές και να μην πληροφορούνται τις εξελίξεις από τα μέσα ενημέρωσης.

«Τις επόμενες ημέρες που θα πάρουμε τη δικογραφία θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης θα έχουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αλλά και η άρση του απορρήτου.

«Είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο ακόμα η δικογραφία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η εντολέας του «έχει πει την αλήθεια στη μία και μοναδική της κατάθεση» και ότι, εφόσον χρειαστεί, θα επανέλθει ενώπιον των Αρχών.

Η ανάληψη της υπεράσπισης της Ιωάννας Γάκα από τον Νίκο Αλεξανδρή έρχεται μετά την απόφαση των δικηγόρων Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού να αποχωρήσουν από την εκπροσώπησή της και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Οι δύο δικηγόροι γνωστοποίησαν ότι η απόφασή τους ελήφθη για «αμιγώς νομικούς και δικονομικούς λόγους», καθώς, όπως αναφέρουν, οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσιάζουν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις.
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