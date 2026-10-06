Συνελήφθησαν τρία άτομα για διακίνηση 1.315 λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Νίκαια και Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Λαθραία τσιγάρα Λαθρεμπόριο τσιγάρων Συλλήψεις Νίκαια Πειραιάς

Συνελήφθησαν τρία άτομα για διακίνηση 1.315 λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Νίκαια και Πειραιά

Και στις δύο περιπτώσεις βρέθηκαν καπνικά προϊόντα που δεν τηρούσαν τη νομοθεσία περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Συνελήφθησαν τρία άτομα για διακίνηση 1.315 λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Νίκαια και Πειραιά
Στη σύλληψη τριών ανθρώπων για διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων προχώρησε τις τελευταίες ημέρες η Αστυνομία σε Νίκαια και Πειραιά.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης (30/9) αστυνομικοί εντόπισαν μια 37χρονη, που εμπορεύεται πλήθος λαθραίων καπνικών προϊόντων σε κατάστημα, εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά της, καθώς 794 καπνικά προϊόντα δεν τηρούσαν τη νομοθεσία περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και τη συνέλαβαν.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσα στο συγκεκριμένο κατάστημα, σε αποθήκη αλλά και στο σπίτι της 37χρονης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 794 λαθραία καπνικά προϊόντα και το χρηματικό ποσό των 210 ευρώ.

Συνελήφθησαν τρία άτομα για διακίνηση 1.315 λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Νίκαια και Πειραιά
Συνελήφθησαν τρία άτομα για διακίνηση 1.315 λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Νίκαια και Πειραιά

Επιπλέον, μία ημέρα αργότερα το πρωί της Πέμπτης (1/10) στον Πειραιά αστυνομικοί εντόπισαν έναν 58χρονο και μία 44χρονη μέσα σε ένα μίνι μάρκετ και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά τους, καθώς 521 καπνικά προϊόντα δεν τηρούσαν τη νομοθεσία περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Μετά από έρευνα στην κατοχή τους αλλά και εντός του μίνι μάρκετ, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 521 λαθραία καπνικά προϊόντα και το χρηματικό ποσό των 275 ευρώ.

Συνελήφθησαν τρία άτομα για διακίνηση 1.315 λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Νίκαια και Πειραιά
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Και οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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