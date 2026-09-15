«Εξετάζουμε τις διαθέσιμες πληροφορίες» λέει η εταιρεία του συστήματος πλασμαφαίρεσης στο οποίο πέθανε ο Μαζωνάκης
«Εξετάζουμε τις διαθέσιμες πληροφορίες» λέει η εταιρεία του συστήματος πλασμαφαίρεσης στο οποίο πέθανε ο Μαζωνάκης
Τι απαντά ο CEO της Ayus Medical Devices στο protothema.gr, ποια κρίσιμα ερωτήματα αφήνει ανοιχτά και τι αποκαλύπτει το ψηφιακό «ημερολόγιο» του μηχανήματος
Την πλήρη συνεργασία της με τις ελληνικές αρχές που ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δηλώνει η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το σύστημα πλασμαφαίρεσης το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, λίγες ώρες πριν ο γνωστός τραγουδιστής καταλήξει.
Απαντώντας σε ερωτήματα του protothema.gr, ο Domenico Fontana, CEO της ελβετικής Ayus Medical Devices AG, τοποθετείται για πρώτη φορά απέναντι στο αίτημα του Protothema ξεκαθαρίζοντας ότι η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, ενώ παράλληλα εξετάζει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της.
«Πληροφορηθήκαμε τον θάνατο ασθενούς στην Αθήνα στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε βαθύτατα λυπημένοι για αυτή την απώλεια. Οι σκέψεις μας βρίσκονται με την οικογένεια και τους οικείους του ασθενούς. Οι συνθήκες αποτελούν αντικείμενο έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις ελληνικές αρχές. Όσο αυτή η εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα σχολιάσουμε περαιτέρω τη συγκεκριμένη υπόθεση ούτε θα προβούμε σε εικασίες σχετικά με τα αίτια ή την ευθύνη και συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές. Η ασφάλεια των ασθενών παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας και εξετάζουμε τις διαθέσιμες πληροφορίες», αναφέρει στην απάντησή του ο Domenico Fontana. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τα νέα ψηφιακά δεδομένα που έχουν ανακτηθεί από το μηχάνημα και τα οποία βρίσκονται πλέον στα χέρια των αστυνομικών και δικαστικών αρχών.
Το protothema.gr είχε απευθύνει στην εταιρεία συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία της με το ιατρείο της Καρνεάδου και τους δύο γιατρούς, Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα. Μεταξύ άλλων, ζητήθηκε να διευκρινιστεί ποια ακριβώς ήταν η σχέση της εταιρείας με το συγκεκριμένο ιατρείο και τους γιατρούς, καθώς και εάν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για τη χρήση του συστήματος πλασμαφαίρεσης στον συγκεκριμένο χώρο. Στα συγκεκριμένα ερωτήματα ο CEO της εταιρείας δεν δίνει επί της ουσίας απάντηση.
Εξηγεί, ωστόσο, και τον λόγο για τον οποίο η εταιρεία επιλέγει σε αυτή τη φάση να μην υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες: η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις ελληνικές αρχές και, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, όσο αυτή η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη η εταιρεία δεν πρόκειται να σχολιάσει τη συγκεκριμένη περίπτωση ούτε να κάνει εκτιμήσεις για τα αίτια ή για τυχόν ευθύνες.
Τα ζητήματα αυτά, επομένως, παραμένουν ανοιχτά, την ώρα που η έρευνα στρέφεται πλέον όχι μόνο στις μαρτυρίες όσων βρίσκονταν στο ιατρείο, αλλά και στα ίδια τα ψηφιακά δεδομένα του συστήματος.
Ένα λεπτομερές ψηφιακό χρονολόγιο της λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί που ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα στοιχεία καταγράφουν λεπτό προς λεπτό κρίσιμες ενέργειες και προειδοποιήσεις του συστήματος, από την αρχική ενεργοποίησή του μέχρι τις αλλεπάλληλες διακοπές και τα alarm που ακολούθησαν. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και τις πληροφορίες του protothema.gr, το μηχάνημα ενεργοποιήθηκε στις 14:14. Εκείνη τη στιγμή, ωστόσο, δεν είχε ακόμη αρχίσει η ανταλλαγή αίματος με τον ασθενή. Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, μεταξύ των οποίων και η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο Κολωνάκι, προκύπτει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε εισέλθει στο ιατρείο μεταξύ 13:50 και 14:00.
Μόλις εννέα λεπτά μετά την ενεργοποίηση του συστήματος καταγράφεται το πρώτο alarm.Κατά την αξιολόγηση των δεδομένων που γίνεται στο πλαίσιο της έρευνας, η συγκεκριμένη ένδειξη εξετάζεται ως πιθανό αποτέλεσμα είτε προβλήματος στη σωλήνωση -όπως για παράδειγμα τσάκισμα σωλήνα- είτε μεταβολής της πίεσης του ασθενούς. Η ουσιαστική έναρξη της διαδικασίας, δηλαδή η στιγμή κατά την οποία αρχίζει η ανταλλαγή αίματος, καταγράφεται ψηφιακά στις 14:37. Η ώρα αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την έρευνα, καθώς αποτελεί αντικειμενικό ηλεκτρονικό δεδομένο για το πότε ξεκίνησε στην πραγματικότητα η διαδικασία και συνεκτιμάται με το υλικό από τις κάμερες, τις φωτογραφίες, τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα ψηφιακά ευρήματα.
Στις 15:22 καταγράφεται η πρώτη κρίσιμη παύση. Το μηχάνημα σταματά να πραγματοποιεί την ανταλλαγή αίματος. Από το σημείο αυτό και μετά αρχίζει ίσως το σημαντικότερο τμήμα του ψηφιακού χρονικού, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να συνδέσουν όσα κατέγραφε το σύστημα με την πραγματική κλινική κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη εκείνες τις στιγμές.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε όσα καταγράφονται στις 15:45. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, μετά τα επαναλαμβανόμενα alarm δόθηκε εκ νέου εντολή στο μηχάνημα να ξεκινήσει τη λειτουργία του. Το σύστημα, όμως, σταμάτησε αμέσως μόνο του.
Απαντώντας σε ερωτήματα του protothema.gr, ο Domenico Fontana, CEO της ελβετικής Ayus Medical Devices AG, τοποθετείται για πρώτη φορά απέναντι στο αίτημα του Protothema ξεκαθαρίζοντας ότι η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, ενώ παράλληλα εξετάζει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της.
«Πληροφορηθήκαμε τον θάνατο ασθενούς στην Αθήνα στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε βαθύτατα λυπημένοι για αυτή την απώλεια. Οι σκέψεις μας βρίσκονται με την οικογένεια και τους οικείους του ασθενούς. Οι συνθήκες αποτελούν αντικείμενο έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις ελληνικές αρχές. Όσο αυτή η εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα σχολιάσουμε περαιτέρω τη συγκεκριμένη υπόθεση ούτε θα προβούμε σε εικασίες σχετικά με τα αίτια ή την ευθύνη και συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές. Η ασφάλεια των ασθενών παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας και εξετάζουμε τις διαθέσιμες πληροφορίες», αναφέρει στην απάντησή του ο Domenico Fontana. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τα νέα ψηφιακά δεδομένα που έχουν ανακτηθεί από το μηχάνημα και τα οποία βρίσκονται πλέον στα χέρια των αστυνομικών και δικαστικών αρχών.
Τα αναπάντητα ερωτήματα
Το protothema.gr είχε απευθύνει στην εταιρεία συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία της με το ιατρείο της Καρνεάδου και τους δύο γιατρούς, Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα. Μεταξύ άλλων, ζητήθηκε να διευκρινιστεί ποια ακριβώς ήταν η σχέση της εταιρείας με το συγκεκριμένο ιατρείο και τους γιατρούς, καθώς και εάν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για τη χρήση του συστήματος πλασμαφαίρεσης στον συγκεκριμένο χώρο. Στα συγκεκριμένα ερωτήματα ο CEO της εταιρείας δεν δίνει επί της ουσίας απάντηση.
Εξηγεί, ωστόσο, και τον λόγο για τον οποίο η εταιρεία επιλέγει σε αυτή τη φάση να μην υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες: η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις ελληνικές αρχές και, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, όσο αυτή η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη η εταιρεία δεν πρόκειται να σχολιάσει τη συγκεκριμένη περίπτωση ούτε να κάνει εκτιμήσεις για τα αίτια ή για τυχόν ευθύνες.
Τα ζητήματα αυτά, επομένως, παραμένουν ανοιχτά, την ώρα που η έρευνα στρέφεται πλέον όχι μόνο στις μαρτυρίες όσων βρίσκονταν στο ιατρείο, αλλά και στα ίδια τα ψηφιακά δεδομένα του συστήματος.
Το ψηφιακό «ημερολόγιο» του μηχανήματος
Ένα λεπτομερές ψηφιακό χρονολόγιο της λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί που ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα στοιχεία καταγράφουν λεπτό προς λεπτό κρίσιμες ενέργειες και προειδοποιήσεις του συστήματος, από την αρχική ενεργοποίησή του μέχρι τις αλλεπάλληλες διακοπές και τα alarm που ακολούθησαν. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και τις πληροφορίες του protothema.gr, το μηχάνημα ενεργοποιήθηκε στις 14:14. Εκείνη τη στιγμή, ωστόσο, δεν είχε ακόμη αρχίσει η ανταλλαγή αίματος με τον ασθενή. Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, μεταξύ των οποίων και η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο Κολωνάκι, προκύπτει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε εισέλθει στο ιατρείο μεταξύ 13:50 και 14:00.
Μόλις εννέα λεπτά μετά την ενεργοποίηση του συστήματος καταγράφεται το πρώτο alarm.Κατά την αξιολόγηση των δεδομένων που γίνεται στο πλαίσιο της έρευνας, η συγκεκριμένη ένδειξη εξετάζεται ως πιθανό αποτέλεσμα είτε προβλήματος στη σωλήνωση -όπως για παράδειγμα τσάκισμα σωλήνα- είτε μεταβολής της πίεσης του ασθενούς. Η ουσιαστική έναρξη της διαδικασίας, δηλαδή η στιγμή κατά την οποία αρχίζει η ανταλλαγή αίματος, καταγράφεται ψηφιακά στις 14:37. Η ώρα αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την έρευνα, καθώς αποτελεί αντικειμενικό ηλεκτρονικό δεδομένο για το πότε ξεκίνησε στην πραγματικότητα η διαδικασία και συνεκτιμάται με το υλικό από τις κάμερες, τις φωτογραφίες, τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα ψηφιακά ευρήματα.
Η παύση στις 15:22 και η απόπειρα επανεκκίνησης
Στις 15:22 καταγράφεται η πρώτη κρίσιμη παύση. Το μηχάνημα σταματά να πραγματοποιεί την ανταλλαγή αίματος. Από το σημείο αυτό και μετά αρχίζει ίσως το σημαντικότερο τμήμα του ψηφιακού χρονικού, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να συνδέσουν όσα κατέγραφε το σύστημα με την πραγματική κλινική κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη εκείνες τις στιγμές.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε όσα καταγράφονται στις 15:45. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, μετά τα επαναλαμβανόμενα alarm δόθηκε εκ νέου εντολή στο μηχάνημα να ξεκινήσει τη λειτουργία του. Το σύστημα, όμως, σταμάτησε αμέσως μόνο του.
Αυτό ακριβώς το ηλεκτρονικό ίχνος βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της έρευνας. Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε εντοπίσει το σύστημα, ποια ήταν η αιτία που οδήγησε στην άμεση διακοπή και, κυρίως, σε ποια κατάσταση βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Παράλληλα, εξετάζεται ποιες ενδείξεις είχαν ήδη στη διάθεσή τους οι γιατροί και ποιες ενέργειες έγιναν μέσα στο ιατρείο πριν και μετά την προσπάθεια επανεκκίνησης.
Μέχρι τις 15:45, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν ανακτηθεί, το μηχάνημα είχε καταγράψει ακόμη τρεις συναγερμούς. Κατά την αξιολόγηση που γίνεται στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις εξετάζονται σε συνάρτηση με την απουσία καρδιακών παλμών.
Το σύνολο των ψηφιακών αυτών ευρημάτων επιχειρείται τώρα να τοποθετηθεί σε ένα ενιαίο χρονικό μαζί με τις καταθέσεις, τις κλήσεις, τις κινήσεις όσων βρίσκονταν στον χώρο και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά.
Τα νέα στοιχεία που εντάχθηκαν στη δικογραφία οδήγησαν πλέον και σε μια εξαιρετικά σημαντική δικαστική εξέλιξη.
Η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών αναβαθμίστηκε από το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα έλαβαν νέα προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους και να απολογηθούν με βάση το νέο κατηγορητήριο.
Η αναβάθμιση της κατηγορίας δεν συνιστά κρίση περί ενοχής. Αποτυπώνει, ωστόσο, τη διαφορετική πλέον νομική αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και ανεβάζει σε άλλο επίπεδο τη δικαστική διερεύνηση μιας υπόθεσης στην οποία τα επόμενα κρίσιμα κομμάτια του παζλ αναμένεται να προκύψουν τόσο από την τεχνική ανάλυση του μηχανήματος όσο και από τα υπόλοιπα εργαστηριακά, ψηφιακά και ιατροδικαστικά ευρήματα.
Μέχρι τις 15:45, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν ανακτηθεί, το μηχάνημα είχε καταγράψει ακόμη τρεις συναγερμούς. Κατά την αξιολόγηση που γίνεται στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις εξετάζονται σε συνάρτηση με την απουσία καρδιακών παλμών.
Το σύνολο των ψηφιακών αυτών ευρημάτων επιχειρείται τώρα να τοποθετηθεί σε ένα ενιαίο χρονικό μαζί με τις καταθέσεις, τις κλήσεις, τις κινήσεις όσων βρίσκονταν στον χώρο και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά.
Από τη θανατηφόρα έκθεση στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο
Τα νέα στοιχεία που εντάχθηκαν στη δικογραφία οδήγησαν πλέον και σε μια εξαιρετικά σημαντική δικαστική εξέλιξη.
Η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών αναβαθμίστηκε από το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα έλαβαν νέα προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους και να απολογηθούν με βάση το νέο κατηγορητήριο.
Η αναβάθμιση της κατηγορίας δεν συνιστά κρίση περί ενοχής. Αποτυπώνει, ωστόσο, τη διαφορετική πλέον νομική αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και ανεβάζει σε άλλο επίπεδο τη δικαστική διερεύνηση μιας υπόθεσης στην οποία τα επόμενα κρίσιμα κομμάτια του παζλ αναμένεται να προκύψουν τόσο από την τεχνική ανάλυση του μηχανήματος όσο και από τα υπόλοιπα εργαστηριακά, ψηφιακά και ιατροδικαστικά ευρήματα.
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