Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο Βραχάτι, πρόλαβαν να βγουν οι επιβάτες, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο Βραχάτι, πρόλαβαν να βγουν οι επιβάτες, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Λίγο αργότερα με τη συνδρομή γερανού το αυτοκίνητο ανασύρθηκε από το νερό
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (1/10) στο λιμάνι του Βραχατίου, όταν ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο στο δημοτικό πάρκινγκ κατέληξε στη θάλασσα.
Σύμφωνα με πληρογορίες του korinthostv.gr, οι επιβαίνοντες του οχήματος πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως και δεν κινδύνεψαν.
Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου. Λίγο αργότερα με τη συνδρομή γερανού το αυτοκίνητο ανασύρθηκε από τη θάλασσα.
Δείτε φωτογαφίες:
Σύμφωνα με πληρογορίες του korinthostv.gr, οι επιβαίνοντες του οχήματος πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως και δεν κινδύνεψαν.
Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου. Λίγο αργότερα με τη συνδρομή γερανού το αυτοκίνητο ανασύρθηκε από τη θάλασσα.
Δείτε φωτογαφίες:
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