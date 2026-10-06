Σε σπίτια και άλλες κλινικές μεταφέρονται ασθενείς από την ιδιωτική κλινική που σφραγίστηκε στη Θεσσαλονίκη
Σε σπίτια και άλλες κλινικές μεταφέρονται ασθενείς από την ιδιωτική κλινική που σφραγίστηκε στη Θεσσαλονίκη
Σύμφωνα με την απόφαση «σφράγισης» της κλινικής, θα πρέπει έως τις 13 Οκτωβρίου να έχει εκκενωθεί πλήρως από ασθενείς - Όπως διαπιστώθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), στην κλινική λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια
Κλίνες σε άλλες κλινικές βρήκαν κάποιοι ελάχιστοι συγγενείς των ασθενών που παραμένουν για νοσηλεία στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που «σφραγίστηκε» καθώς διενεργούνταν εντός της χημειοθεραπείες χωρίς να κατέχει τις σχετικές άδειες, όπως διαπίστωσε πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου επτά ασθενείς φέρονται ότι έχουν μεταφερθεί από τους συγγενείς τους σε άλλες κλινικές ενώ μια κυρία που νοσηλευόταν η 83χρονη μητέρα στη εν λόγω κλινική δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τελικώς θα την πάρει σπίτι της.
«Η μητέρα μου είναι κατάκοιτη. Ανησυχούμε για την κατάσταση μετά τα όσα μάθαμε. Σήμερα θα τη μεταφέρω στο σπίτι και θα την προσέχει μια γυναίκα. Η μητέρα μου δεν θέλει να φύγει. Είναι ευχαριστημένη από τις παροχές. Το ταξί που θα τη μεταφέρει κοστίζει τουλάχιστον 100 ευρώ. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα χρήματα; Κανένας δεν έχει προβλέψει για τη μετακίνηση» είπε.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την απόφαση «σφράγισης» της κλινικής που έχει υπογράψει ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κ. Γιουτίκας θα πρέπει έως τις 13 Οκτωβρίου να έχει εκκενωθεί πλήρως από ασθενείς.
Ωστόσο η πλειονότητα των συγγενών ασθενών που εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε αυτή αδυνατούν να βρουν άλλες δομές ή κλινικές για να μεταφέρουν σε αυτές τους ανθρώπους τους. Μάλιστα χτες το πρωί συγγενείς έδωσαν υπόμνημα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζητώντας είτε να δοθεί παράταση πέραν των 15 ημερών είτε να βρουν οι υπηρεσίες της δομές για να τους μεταφέρουν ενώ παράλληλα ετοιμάζονται να παραδώσουν το ίδιο υπόμνημα στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης.
«Οι άνθρωποι μας δεν μπορούν να νοσηλευτούν οπουδήποτε. Επίσης, δεν μπορούν να πάνε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Όμως οι άνθρωποι μας χρειάζονται 24ωρη επίβλεψη και φροντίδα. Κάποιοι άνθρωποι δεν τρώνε από το στόμα και τρώνε με σύριγγα. Άλλοι δεν μπορούν να μιλήσουν, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να κουνηθούν, κάποιοι άλλοι έχουν χορηγούμενα φάρμακα ενδοφλέβια. Αυτά δεν γίνονται παντού και οπουδήποτε. Αυτή η κλινική τώρα, στην οποία εγώ και οι υπόλοιποι 44 άνθρωποι έχουμε τους συγγενείς μας, προφανώς για κάποιους λόγους τους έχουμε εδώ πέρα. Ούτε σπίτια μας μπορούνε να γυρίσουνε, ούτε να πάνε κάπου αλλού. Είμαστε σε απόγνωση. Είμαστε με δεμένα τα χέρια και αυτό που μένει να κάνουμε είναι απλώς να περιμένουμε να δούμε αν θα τη σφραγίσουν ή όχι» είπε συγγενής στο protothema.gr προσθέτοντας ότι κάποιοι εκ των συγγενών «έχουμε την δικαστική επιμέλεια των ασθενών, είμαστε δικαστικοί συμπαραστάτες, μιλάμε εξ ονόματός τους».
Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου επτά ασθενείς φέρονται ότι έχουν μεταφερθεί από τους συγγενείς τους σε άλλες κλινικές ενώ μια κυρία που νοσηλευόταν η 83χρονη μητέρα στη εν λόγω κλινική δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τελικώς θα την πάρει σπίτι της.
«Η μητέρα μου είναι κατάκοιτη. Ανησυχούμε για την κατάσταση μετά τα όσα μάθαμε. Σήμερα θα τη μεταφέρω στο σπίτι και θα την προσέχει μια γυναίκα. Η μητέρα μου δεν θέλει να φύγει. Είναι ευχαριστημένη από τις παροχές. Το ταξί που θα τη μεταφέρει κοστίζει τουλάχιστον 100 ευρώ. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα χρήματα; Κανένας δεν έχει προβλέψει για τη μετακίνηση» είπε.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την απόφαση «σφράγισης» της κλινικής που έχει υπογράψει ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κ. Γιουτίκας θα πρέπει έως τις 13 Οκτωβρίου να έχει εκκενωθεί πλήρως από ασθενείς.
Ωστόσο η πλειονότητα των συγγενών ασθενών που εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε αυτή αδυνατούν να βρουν άλλες δομές ή κλινικές για να μεταφέρουν σε αυτές τους ανθρώπους τους. Μάλιστα χτες το πρωί συγγενείς έδωσαν υπόμνημα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζητώντας είτε να δοθεί παράταση πέραν των 15 ημερών είτε να βρουν οι υπηρεσίες της δομές για να τους μεταφέρουν ενώ παράλληλα ετοιμάζονται να παραδώσουν το ίδιο υπόμνημα στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης.
«Οι άνθρωποι μας δεν μπορούν να νοσηλευτούν οπουδήποτε. Επίσης, δεν μπορούν να πάνε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Όμως οι άνθρωποι μας χρειάζονται 24ωρη επίβλεψη και φροντίδα. Κάποιοι άνθρωποι δεν τρώνε από το στόμα και τρώνε με σύριγγα. Άλλοι δεν μπορούν να μιλήσουν, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να κουνηθούν, κάποιοι άλλοι έχουν χορηγούμενα φάρμακα ενδοφλέβια. Αυτά δεν γίνονται παντού και οπουδήποτε. Αυτή η κλινική τώρα, στην οποία εγώ και οι υπόλοιποι 44 άνθρωποι έχουμε τους συγγενείς μας, προφανώς για κάποιους λόγους τους έχουμε εδώ πέρα. Ούτε σπίτια μας μπορούνε να γυρίσουνε, ούτε να πάνε κάπου αλλού. Είμαστε σε απόγνωση. Είμαστε με δεμένα τα χέρια και αυτό που μένει να κάνουμε είναι απλώς να περιμένουμε να δούμε αν θα τη σφραγίσουν ή όχι» είπε συγγενής στο protothema.gr προσθέτοντας ότι κάποιοι εκ των συγγενών «έχουμε την δικαστική επιμέλεια των ασθενών, είμαστε δικαστικοί συμπαραστάτες, μιλάμε εξ ονόματός τους».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα