Σε σπίτια και άλλες κλινικές μεταφέρονται ασθενείς από την ιδιωτική κλινική που σφραγίστηκε στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την απόφαση «σφράγισης» της κλινικής, θα πρέπει έως τις 13 Οκτωβρίου να έχει εκκενωθεί πλήρως από ασθενείς - Όπως διαπιστώθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), στην κλινική λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια

