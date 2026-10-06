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Πήγαν με 27.000 ευρώ να αγοράσουν αυτοκίνητο στο Αίγιο και τους απείλησαν με όπλο
Πήγαν με 27.000 ευρώ να αγοράσουν αυτοκίνητο στο Αίγιο και τους απείλησαν με όπλο
Οι τρεις άνδρες από την Ζάκυνθο μετέβησαν στο Αίγιο και όπως κατήγγειλαν στην ΕΛΑΣ, ένας Ρομά τους απείλησε με όπλο και άρπαξε τα μετρητά
Ένα απίστευτο περιστατικό καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές του Αιγίου, με πρωταγωνιστές τρεις άνδρες από τη Ζάκυνθο, οι οποίοι έπεσαν θύματα μεγάλης απάτης κατά τη διάρκεια αγοραπωλησίας αυτοκινήτου.
Σύμφωνα με την καταγγελία, οι τρεις Ζακυνθινοί μετέβησαν στη Ροδοδάφνη Αιγίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν την αγορά ενός αυτοκινήτου από κάτοικο της περιοχής. Εκεί, σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν στις Αρχές, συναντήθηκαν με έναν άνδρα Ρομά, ο οποίος είχε αναλάβει την παράδοση του οχήματος, όπως αναφέρει το tempo24.news.
Η συμφωνία φέρεται να είχε κλείσει έναντι του ποσού των 27.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, αμέσως μετά την παράδοση των χρημάτων, ο άνδρας έβγαλε πιστόλι και απείλησε τους τρεις άνδρες. Υπό την απειλή του όπλου, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, τους αφαίρεσε τα χρήματα και στη συνέχεια έφυγε με το αυτοκίνητο που επρόκειτο να τους πουλήσει.
Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην ΕΛΑΣ, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
Σύμφωνα με την καταγγελία, οι τρεις Ζακυνθινοί μετέβησαν στη Ροδοδάφνη Αιγίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν την αγορά ενός αυτοκινήτου από κάτοικο της περιοχής. Εκεί, σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν στις Αρχές, συναντήθηκαν με έναν άνδρα Ρομά, ο οποίος είχε αναλάβει την παράδοση του οχήματος, όπως αναφέρει το tempo24.news.
Η συμφωνία φέρεται να είχε κλείσει έναντι του ποσού των 27.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, αμέσως μετά την παράδοση των χρημάτων, ο άνδρας έβγαλε πιστόλι και απείλησε τους τρεις άνδρες. Υπό την απειλή του όπλου, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, τους αφαίρεσε τα χρήματα και στη συνέχεια έφυγε με το αυτοκίνητο που επρόκειτο να τους πουλήσει.
Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην ΕΛΑΣ, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
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