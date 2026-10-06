Ξεκίνησε η ρυμούλκηση του «Blue Carrier 2» προς την Ελευσίνα μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς
ΕΛΛΑΔΑ
Πλοίο Blue Carrier 2 Πυρκαγιά onex ONEX SHIPYARDS Ελευσίνα

Ξεκίνησε η ρυμούλκηση του «Blue Carrier 2» προς την Ελευσίνα μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς

Το πλοίο ρυμουλκείται από το ναυαγοσωστικό «Αιγαίον Πέλαγος» προς τις εγκαταστάσεις της ONEX – Αναμένεται να καταπλεύσει το μεσημέρι της Τετάρτης, όπου θα ακολουθήσουν η εκφόρτωση του φορτίου και η διαχείριση των αποβλήτων

Ξεκίνησε η ρυμούλκηση του «Blue Carrier 2» προς την Ελευσίνα μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς
Μηνάς Τσαμόπουλος
Με προορισμό την Ελευσίνα κατευθύνεται πλέον το «Blue Carrier 2», καθώς ξεκίνησε η ρυμούλκησή του από το ναυαγοσωστικό «Αιγαίον Πέλαγος», μετά την επιτυχή κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το πλοίο αναμένεται να καταπλεύσει στις εγκαταστάσεις της ONEX το μεσημέρι της Τετάρτης (7/10), όπου θα πραγματοποιηθούν η εκφόρτωση του φορτίου του, καθώς και οι προβλεπόμενες εργασίες για τη διαχείριση και διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων.

Η επιχείρηση ρυμούλκησης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες πλευρές να παρακολουθούν την πορεία του πλοίου μέχρι την ασφαλή άφιξή του στην Ελευσίνα.

Μετά τον κατάπλου θα ακολουθήσει η εκφόρτωση του φορτίου, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες για τη διαχείριση και διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων που έχουν προκύψει.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες είχε εκδηλωθεί φωτιά στο «Blue Carrier 2», η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα δύο ανώτερα καταστρώματα του πλοίου, καθώς και στα οχήματα που βρίσκονταν σε αυτά.

Στο «Blue Carrier 2» επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, οδηγός φορτηγού. Στα γκαράζ του βρίσκονταν 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα.
Μηνάς Τσαμόπουλος

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης