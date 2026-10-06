Ξεκίνησε η ρυμούλκηση του «Blue Carrier 2» προς την Ελευσίνα μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς
Ξεκίνησε η ρυμούλκηση του «Blue Carrier 2» προς την Ελευσίνα μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς
Το πλοίο ρυμουλκείται από το ναυαγοσωστικό «Αιγαίον Πέλαγος» προς τις εγκαταστάσεις της ONEX – Αναμένεται να καταπλεύσει το μεσημέρι της Τετάρτης, όπου θα ακολουθήσουν η εκφόρτωση του φορτίου και η διαχείριση των αποβλήτων
Με προορισμό την Ελευσίνα κατευθύνεται πλέον το «Blue Carrier 2», καθώς ξεκίνησε η ρυμούλκησή του από το ναυαγοσωστικό «Αιγαίον Πέλαγος», μετά την επιτυχή κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Το πλοίο αναμένεται να καταπλεύσει στις εγκαταστάσεις της ONEX το μεσημέρι της Τετάρτης (7/10), όπου θα πραγματοποιηθούν η εκφόρτωση του φορτίου του, καθώς και οι προβλεπόμενες εργασίες για τη διαχείριση και διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων.
Η επιχείρηση ρυμούλκησης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες πλευρές να παρακολουθούν την πορεία του πλοίου μέχρι την ασφαλή άφιξή του στην Ελευσίνα.
Μετά τον κατάπλου θα ακολουθήσει η εκφόρτωση του φορτίου, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες για τη διαχείριση και διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων που έχουν προκύψει.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες είχε εκδηλωθεί φωτιά στο «Blue Carrier 2», η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα δύο ανώτερα καταστρώματα του πλοίου, καθώς και στα οχήματα που βρίσκονταν σε αυτά.
Στο «Blue Carrier 2» επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, οδηγός φορτηγού. Στα γκαράζ του βρίσκονταν 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα.
Το πλοίο αναμένεται να καταπλεύσει στις εγκαταστάσεις της ONEX το μεσημέρι της Τετάρτης (7/10), όπου θα πραγματοποιηθούν η εκφόρτωση του φορτίου του, καθώς και οι προβλεπόμενες εργασίες για τη διαχείριση και διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων.
Η επιχείρηση ρυμούλκησης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες πλευρές να παρακολουθούν την πορεία του πλοίου μέχρι την ασφαλή άφιξή του στην Ελευσίνα.
Μετά τον κατάπλου θα ακολουθήσει η εκφόρτωση του φορτίου, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες για τη διαχείριση και διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων που έχουν προκύψει.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες είχε εκδηλωθεί φωτιά στο «Blue Carrier 2», η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα δύο ανώτερα καταστρώματα του πλοίου, καθώς και στα οχήματα που βρίσκονταν σε αυτά.
Στο «Blue Carrier 2» επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, οδηγός φορτηγού. Στα γκαράζ του βρίσκονταν 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα.
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