Δέκα παραβάσεις και δεκαπέντε παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη σήμερα στο Αιγαίο
ΕΛΛΑΔΑ
Τουρκικές παραβιάσεις Παραβάσεις Παραβιάσεις

Δέκα παραβάσεις και δεκαπέντε παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη σήμερα στο Αιγαίο

Τα αεροσκάφη ήταν ένα ζεύγος οπλισμένων F-16, ένα CN-235 και τέσσερα UAV

Δέκα παραβάσεις και δεκαπέντε παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη σήμερα στο Αιγαίο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη προχώρησαν την Τρίτη σε δέκα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών και δεκαπέντε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Τα αεροσκάφη ήταν ένα ζεύγος οπλισμένων F-16, ένα CN-235 και τέσσερα UAV.

Ειδικότερα από τις δέκα συνολικά παραβάσεις σε μια προχώρησε το ζεύγος των F-16, δύο από το CN-235 και 7 από τα UAV.

Οι παραβιάσεις ήταν έξι από το CN-235 και εννιά από τα UAV.

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, ενώ δεν υπήρξε εμπλοκή.

Οι παραβάσεις και παραβιάσεις έλαβαν χώρα στο βορειοανατολικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης