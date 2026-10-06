Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 73χρονου Βρετανού στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά
Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 73χρονου Βρετανού στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά
Ο άνδρας αγνοούνταν από την περασμένη Κυριακή - Μεταφέρθηκε από τους διασώστες σε ασφαλές σημείο ενώ επικοινώνησε και με την οικογένειά του
Σε περιπέτεια με αίσιο τέλος σήμερα το μεσημέρι, εξελίχθηκε η πεζοπορία Βρετανού τουρίστα στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά. Πρόκειται για 73χρονο ο οποίος αποφάσισε να διαβεί το φαράγγι με τελευταία επικοινωνία με τη σύζυγο του να πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (4/10).
Έκτοτε δεν υπήρξαν σημεία ζωής και η σύζυγος του 73χρονου, από το εξωτερικό όπου και βρίσκεται, ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο άνδρας της το απόγευμα της Κυριακής ήταν εντός του φαραγγιού.
Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των Αρχών και των διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που με 8 διασώστες και 2 οχήματα ενίσχυσαν το έργο των αστυνομικών για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.
Σήμερα το μεσημέρι ο 73χρονος εντοπίστηκε καλά στην υγεία του παρά την κακοκαιρία που επικράτησε στην περιοχή. Μεταφέρθηκε από τους διασώστες σε ασφαλές σημείο ενώ επικοινώνησε και με την οικογένειά του.
Έκτοτε δεν υπήρξαν σημεία ζωής και η σύζυγος του 73χρονου, από το εξωτερικό όπου και βρίσκεται, ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο άνδρας της το απόγευμα της Κυριακής ήταν εντός του φαραγγιού.
Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των Αρχών και των διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που με 8 διασώστες και 2 οχήματα ενίσχυσαν το έργο των αστυνομικών για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.
Σήμερα το μεσημέρι ο 73χρονος εντοπίστηκε καλά στην υγεία του παρά την κακοκαιρία που επικράτησε στην περιοχή. Μεταφέρθηκε από τους διασώστες σε ασφαλές σημείο ενώ επικοινώνησε και με την οικογένειά του.
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