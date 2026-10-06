Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 73χρονου Βρετανού στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά
ΕΛΛΑΔΑ
Σφακιά Κρήτη Τουρίστας Φαράγγι

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 73χρονου Βρετανού στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά

Ο άνδρας αγνοούνταν από την περασμένη Κυριακή - Μεταφέρθηκε από τους διασώστες σε ασφαλές σημείο ενώ επικοινώνησε και με την οικογένειά του

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 73χρονου Βρετανού στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά
Σε περιπέτεια με αίσιο τέλος σήμερα το μεσημέρι, εξελίχθηκε η πεζοπορία Βρετανού τουρίστα στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά. Πρόκειται για 73χρονο ο οποίος αποφάσισε να διαβεί το φαράγγι με τελευταία επικοινωνία με τη σύζυγο του να πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (4/10).

Έκτοτε δεν υπήρξαν σημεία ζωής και η σύζυγος του 73χρονου, από το εξωτερικό όπου και βρίσκεται, ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο άνδρας της το απόγευμα της Κυριακής ήταν εντός του φαραγγιού.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των Αρχών και των διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που με 8 διασώστες και 2 οχήματα ενίσχυσαν το έργο των αστυνομικών για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Σήμερα το μεσημέρι ο 73χρονος εντοπίστηκε καλά στην υγεία του παρά την κακοκαιρία που επικράτησε στην περιοχή. Μεταφέρθηκε από τους διασώστες σε ασφαλές σημείο ενώ επικοινώνησε και με την οικογένειά του.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης