Νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής και Κέντρο Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας

Άγγιξαν τις 168 οι αιτήσεις από 23 χώρες για το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής – Στα 16 τα αγγλόφωνα προπτυχιακά και πάνω από 200 τα μεταπτυχιακά στα δημόσια ΑΕΙ – Ένα από τα 13 Κέντρα Καινοτομίας της χώρας άνοιξε τις πόρτες του στην Πάτρα





Η διεθνοποίηση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα που προωθεί το υπουργείο Παιδείας, με έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των δημόσιων πανεπιστημίων, στην ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών και στη διεύρυνση των συνεργασιών με σημαντικά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στόχος είναι η Ελλάδα να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της ως διεθνής εκπαιδευτικός και ερευνητικός προορισμός, προσελκύοντας νέους ανθρώπους, ακαδημαϊκούς και ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο.



168 αιτήσεις από 23 χώρες για το νέο αγγλόφωνο Ιατρικής Στο



Το πρόγραμμα αξιοποιεί την επιστημονική εμπειρία και τις υποδομές του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και το ισχυρό κλινικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, το οποίο θα αποτελέσει βασικό πεδίο της εκπαίδευσης των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.



Το νέο προπτυχιακό προσέλκυσε 168 αιτήσεις από 23 χώρες και αποτελεί το τέταρτο αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, μετά τα αντίστοιχα προγράμματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Προβλέπονται, παράλληλα, δύο υποτροφίες αριστείας.







Η ίδια αναφέρθηκε και στις μεγάλες αλλαγές, που επιφέρει η τεχνολογία στην Ιατρική, σημειώνοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, δημιουργώντας νέα δεδομένα και νέες προκλήσεις. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η Ιατρική θα εξακολουθήσει να αφορά πάντοτε και όσα μπορεί να προσφέρει ο ίδιος ο άνθρωπος: την κρίση, την επικοινωνία, την εμπιστοσύνη και την ανθρώπινη σχέση με τον ασθενή σε μια δύσκολη και ευάλωτη στιγμή της ζωής του. Όπως τόνισε, η επιστημονική γνώση και η κλινική κατάρτιση αποτελούν τη βάση της ιατρικής εκπαίδευσης, όμως ο μελλοντικός γιατρός καλείται ταυτόχρονα να ακούει τον ασθενή, να κατανοεί την αγωνία του και να οικοδομεί μαζί του μια σχέση εμπιστοσύνης.



Η Ελλάδα ανοίγει περισσότερο τα πανεπιστήμιά της στον κόσμο Η έναρξη του προγράμματος της Πάτρας αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε έναν ακαδημαϊκό χάρτη που διευρύνεται σταθερά. Για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027, τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια προσφέρουν 16 αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα και περισσότερα από 200 αγγλόφωνα μεταπτυχιακά, καλύπτοντας ένα ολοένα μεγαλύτερο εύρος επιστημονικών πεδίων, από την Ιατρική και τις επιστήμες Υγείας έως τις επιστήμες Μηχανικού, την τεχνολογία, την οικονομία και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.



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Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τρία νέα κοινά διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα υλοποιούνται με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του Sapienza University of Rome και του University of Delaware, στα πεδία της ψηφιακής διακυβέρνησης στην εκπαίδευση, της λογοτεχνικής πολιτειότητας και των τεχνολογιών βιώσιμης ενέργειας.



Η υπουργός υπογράμμισε ότι οι μεγάλες αυτές αλλαγές δεν μπορούν να προχωρήσουν μόνο μέσα από το θεσμικό πλαίσιο. Χρειάζονται ακαδημαϊκοί με όραμα, επιστημονική προσήλωση, επιμονή και διάθεση συνεργασίας, ώστε οι δυνατότητες των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων να μετατρέπονται σε απτά αποτελέσματα.



Στο πλαίσιο αυτό, συνεχάρη τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητή Χρήστο Μπούρα, τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγητή Κωνσταντίνο Σταθόπουλο, τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, καθηγητή Γεώργιο Αντωνάκη, τον Διευθυντή του Αγγλόφωνου Προγράμματος, καθηγητή Γεώργιο Καγάδη, καθώς και το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό που εργάστηκε για την υλοποίηση του προγράμματος.



Σε δύο βασικές κατευθύνσεις κινείται η δημόσια εκπαίδευση : από τη μία, ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο περισσότερο εξωστρεφές, διεθνές και ελκυστικό για φοιτητές και επιστήμονες από όλο τον κόσμο και, από την άλλη, ένα δημόσιο σχολείο που δίνει στα παιδιά πρόσβαση στην τεχνολογία , στην έρευνα, στον πειραματισμό και στη βιωματική μάθηση.Η διεθνοποίηση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα που προωθεί το υπουργείο Παιδείας, με έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των δημόσιων πανεπιστημίων, στην ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών και στη διεύρυνση των συνεργασιών με σημαντικά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στόχος είναι η Ελλάδα να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της ως διεθνής εκπαιδευτικός και ερευνητικός προορισμός, προσελκύοντας νέους ανθρώπους, ακαδημαϊκούς και ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο.Στο Πανεπιστήμιο Πατρών βρέθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, για την επίσημη έναρξη του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας, στην Παραλία Πατρών.Το πρόγραμμα αξιοποιεί την επιστημονική εμπειρία και τις υποδομές του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και το ισχυρό κλινικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, το οποίο θα αποτελέσει βασικό πεδίο της εκπαίδευσης των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.Το νέο προπτυχιακό προσέλκυσε 168 αιτήσεις από 23 χώρες και αποτελεί το τέταρτο αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, μετά τα αντίστοιχα προγράμματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Προβλέπονται, παράλληλα, δύο υποτροφίες αριστείας.Απευθυνόμενη στους νέους φοιτητές, η Σοφία Ζαχαράκη στάθηκε ιδιαίτερα στην ανθρώπινη πλευρά του νέου τους ξεκινήματος, μιλώντας και με την ιδιότητά της ως εκπαιδευτικού. Ευχαρίστησε τις οικογένειές τους για τη στήριξη που τους παρείχαν μέχρι να φτάσουν σε αυτό το σημείο και τους καλωσόρισε σε μια νέα πόλη και μια νέα ακαδημαϊκή ζωή. Παράλληλα, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για το γεγονός ότι νέοι από διαφορετικά μέρη του κόσμου επέλεξαν ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους στην Ιατρική.Η ίδια αναφέρθηκε και στις μεγάλες αλλαγές, που επιφέρει η τεχνολογία στην Ιατρική, σημειώνοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, δημιουργώντας νέα δεδομένα και νέες προκλήσεις. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η Ιατρική θα εξακολουθήσει να αφορά πάντοτε και όσα μπορεί να προσφέρει ο ίδιος ο άνθρωπος: την κρίση, την επικοινωνία, την εμπιστοσύνη και την ανθρώπινη σχέση με τον ασθενή σε μια δύσκολη και ευάλωτη στιγμή της ζωής του. Όπως τόνισε, η επιστημονική γνώση και η κλινική κατάρτιση αποτελούν τη βάση της ιατρικής εκπαίδευσης, όμως ο μελλοντικός γιατρός καλείται ταυτόχρονα να ακούει τον ασθενή, να κατανοεί την αγωνία του και να οικοδομεί μαζί του μια σχέση εμπιστοσύνης.Η έναρξη του προγράμματος της Πάτρας αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε έναν ακαδημαϊκό χάρτη που διευρύνεται σταθερά. Για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027, τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια προσφέρουν 16 αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα και περισσότερα από 200 αγγλόφωνα μεταπτυχιακά, καλύπτοντας ένα ολοένα μεγαλύτερο εύρος επιστημονικών πεδίων, από την Ιατρική και τις επιστήμες Υγείας έως τις επιστήμες Μηχανικού, την τεχνολογία, την οικονομία και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.Την ίδια στιγμή, ενισχύονται τα κοινά προγράμματα και οι διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες των ελληνικών ΑΕΙ.Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τρία νέα κοινά διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα υλοποιούνται με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του Sapienza University of Rome και του University of Delaware, στα πεδία της ψηφιακής διακυβέρνησης στην εκπαίδευση, της λογοτεχνικής πολιτειότητας και των τεχνολογιών βιώσιμης ενέργειας.Η υπουργός υπογράμμισε ότι οι μεγάλες αυτές αλλαγές δεν μπορούν να προχωρήσουν μόνο μέσα από το θεσμικό πλαίσιο. Χρειάζονται ακαδημαϊκοί με όραμα, επιστημονική προσήλωση, επιμονή και διάθεση συνεργασίας, ώστε οι δυνατότητες των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων να μετατρέπονται σε απτά αποτελέσματα.Στο πλαίσιο αυτό, συνεχάρη τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητή Χρήστο Μπούρα, τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγητή Κωνσταντίνο Σταθόπουλο, τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, καθηγητή Γεώργιο Αντωνάκη, τον Διευθυντή του Αγγλόφωνου Προγράμματος, καθηγητή Γεώργιο Καγάδη, καθώς και το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό που εργάστηκε για την υλοποίηση του προγράμματος.

Πάνω από 158,6 εκατ. ευρώ για το Πανεπιστήμιο Πατρών Η εξωστρέφεια συνδέεται παράλληλα με τη σταθερή ενίσχυση της λειτουργίας, των υποδομών και της φοιτητικής μέριμνας. Την περίοδο 2019–2026, η χρηματοδότηση και οι εγκεκριμένοι πόροι για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών, τη φοιτητική σίτιση και το στεγαστικό επίδομα υπερβαίνουν συνολικά τα 158,6 εκατ. ευρώ.



Παράλληλα, περισσότερα από 9 εκατ. ευρώ επενδύονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε δράσεις ακαδημαϊκής αριστείας και διεθνών συνεργασιών, ενώ η χρηματοδότηση για υποδομές που ανακοινώθηκε την περίοδο 2025–2026 φτάνει τα 14 εκατ. ευρώ.



Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις φοιτητικές εστίες και στις υποδομές καθημερινής ζωής των φοιτητών. Προχωρά η ανακαίνιση των κτηρίων 3 και 4 των φοιτητικών εστιών του Ρίου, έργο προϋπολογισμού περίπου 3,75 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ολοκληρωθεί το υπολογιστικό κέντρο της εστίας με 42 θέσεις εργασίας. Παράλληλα, χρηματοδοτούνται και προχωρούν οι παρεμβάσεις για το νέο εστιατόριο και την κουζίνα της εστίας, μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις βελτιώσεις στον περιβάλλοντα χώρο.



Οι φοιτητικές εστίες στο Ρίο και στο Κουκούλι έχουν, παράλληλα, ενταχθεί στον εθνικό σχεδιασμό για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.



Με πρόσφατη απόφαση, εξασφαλίστηκαν επίσης 8,175 εκατ. ευρώ για την κάλυψη όλων των εγκεκριμένων αιτήσεων στεγαστικού επιδόματος 3.948 φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026, χρηματοδότηση αυξημένη κατά 188% σε σχέση με το 2019.



Κέντρο Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας: Η γνώση γίνεται εμπειρία Δεύτερος σταθμός της επίσκεψης της Υπουργού ήταν η Παραλία Πατρών, όπου εγκαινιάστηκε το Κέντρο Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας, ένα από τα 13 Κέντρα Καινοτομίας που δημιουργούνται σε όλη τη χώρα, ένα σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.



Το έργο υλοποιείται από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και την εκπαιδευτική κοινότητα, μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».



Στον νέο χώρο, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αξιοποιούν εκπαιδευτική ρομποτική, τεχνολογίες εκτεταμένης πραγματικότητας, αισθητήρες και εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων, εργαστήρια κατασκευών και διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης. Στόχος είναι η γνώση να γίνεται εμπειρία: οι μαθητές να παρατηρούν, να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να πειραματίζονται, να αναζητούν λύσεις και να συνεργάζονται.



Από τους διαδραστικούς πίνακες στις νέες σχολικές υποδομές Η λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων για τα σχολεία της περιοχής.



Στα σχολεία έχουν ήδη εγκατασταθεί 907 διαδραστικοί πίνακες και 158 σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής, ενώ 16 σχολικές μονάδες της Πάτρας αναβαθμίστηκαν στις δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί 11 νέες σχολικές βιβλιοθήκες και αναβαθμίζονται άλλες 10 στον Δήμο Πατρέων, ενώ από το 2019 έχουν πραγματοποιηθεί 1.193 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στην περιοχή και τη φετινή σχολική χρονιά προσλήφθηκαν 796 αναπληρωτές.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συμπεριληπτική εκπαίδευση, με 165 Τμήματα Ένταξης, 64 μόνιμους διορισμούς μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού από το 2019 και τη φετινή ενίσχυση των σχολείων με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και σχολικούς νοσηλευτές.