Αμάλ Κλούνεϊ για AI: «Δεν μπορούμε πια να πιστεύουμε όσα διαβάζουμε, ακούμε ή βλέπουμε» Μπροστά στους Στύλους του Ολυμπίου Διός η Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου μίλησε με τη διάσημη δικηγόρο για την Τεχνητή Νοημοσύνη - Η Αμάλ χαρακτήρισε «απολύτως επιλύσιμη» την επιστροφή των Γλυπτών και είπε: «Θέλω να τα δω να γυρίζουν στην Αθήνα»

Τίνα Μανδηλαρά 14.09.2026, 11:46