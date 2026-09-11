Η Αμάλ Κλούνεϊ μαζί με τη μητέρα της στον Ναό του Ολυμπίου Διός, δείτε φωτογραφίες
Η Αμάλ Κλούνεϊ μαζί με τη μητέρα της στον Ναό του Ολυμπίου Διός, δείτε φωτογραφίες
Η 48χρονη δικηγόρος βρίσκεται στην Αθήνα για την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO
Στην Αθήνα βρίσκεται η Αμάλ Κλούνεϊ για την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, ωστόσο πέρα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις ξέκλεψε λίγο χρόνο ώστε να βρεθεί σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης, τον Ναό του Ολυμπίου Διός. Μαζί της βρισκόταν και η μητέρα της Μπάρια Αλαμουντίν, η οποία τη συνόδευσε στο ταξίδι της.
Οι δύο γυναίκες δεν πέρασαν απαρατήρητες, με τους φωτογράφους να τις απαθανατίζουν τη στιγμή που έφτασαν στον αρχαιολογικό χώρο. Η 48χρονη δικηγόρος είχε επιλέξει ένα total white κοστούμι για την εμφάνισή της, με ψηλόμεσο παντελόνι σε φαρδιά γραμμή και λευκό cropped σακάκι με κεντήματα. Η Κλούνεϊ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα γυαλιά ηλίου και μια μικρή τσάντα σε μπεζ απόχρωση, ενώ είχε αφήσει τα μαλλιά της να πέφτουν στους ώμους της με χαλαρούς κυματισμούς.
Η μητέρα της, από την άλλη πλευρά, είχε επιλέξει ένα ασπρόμαυρο σύνολο με πουά μοτίβο και φτερά στο τελείωμα της μπλούζας. Η Μπάρια Αλαμουντίν συνδύασε το look της με ένα κόκκινο κολιέ, μαύρα γυαλιά ηλίου, τσάντα στο ίδιο χρώμα και μαύρες πλατφόρμες.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Οι δύο γυναίκες δεν πέρασαν απαρατήρητες, με τους φωτογράφους να τις απαθανατίζουν τη στιγμή που έφτασαν στον αρχαιολογικό χώρο. Η 48χρονη δικηγόρος είχε επιλέξει ένα total white κοστούμι για την εμφάνισή της, με ψηλόμεσο παντελόνι σε φαρδιά γραμμή και λευκό cropped σακάκι με κεντήματα. Η Κλούνεϊ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα γυαλιά ηλίου και μια μικρή τσάντα σε μπεζ απόχρωση, ενώ είχε αφήσει τα μαλλιά της να πέφτουν στους ώμους της με χαλαρούς κυματισμούς.
Η μητέρα της, από την άλλη πλευρά, είχε επιλέξει ένα ασπρόμαυρο σύνολο με πουά μοτίβο και φτερά στο τελείωμα της μπλούζας. Η Μπάρια Αλαμουντίν συνδύασε το look της με ένα κόκκινο κολιέ, μαύρα γυαλιά ηλίου, τσάντα στο ίδιο χρώμα και μαύρες πλατφόρμες.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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