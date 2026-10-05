Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA, το σπουδαίο μπέστ-σέλερ του Ρομπ Σινκλέρ «Η άνοδος του εχθρού»

«'Χόρεψε με τον εχθρό και θα καούν τα πόδια σου' -αυτό μου είπε κάποτε, πολλά χρόνια πριν, ένας παλιός φίλος. Ο ίδιος παλιός φίλος που καθόταν τώρα μπροστά μου, στην άλλη πλευρά του τραπεζιού. Νομίζω πως δεν παρέθεσε σωστά το γνωμικό, παρ' όλα αυτά όμως έμεινε στο μυαλό μου. Και πρόσφατα τα λόγια του βγήκαν αληθινά και με το παραπάνω. Έκανα το λάθος να έρθω πολύ κοντά με ανθρώπους που νόμιζα πως ήταν φίλοι. Ανθρώπους που εμπιστευόμουν. Με μια γυναίκα, ιδιαίτερα, είχα μια σύνδεση που δεν είχα ποτέ πριν, με κανέναν άλλο. Ακόμη τη σκέφτομαι, κάθε μέρα. και τις περισσότερες φορές, παρά τη θέλησή μου, με τρυφερότητα. Αλλά με πρόδωσε. Πρόδωσε την εμπιστοσύνη μου. Την άφησα να πλησιάσει πολύ και τα πόδια μου κάηκαν. Και τώρα θα σκότωνα τον Μάκι. Το αφεντικό μου. Τον μέντορά μου. Τον φίλο μου. Αυτή είναι η μόνη επιλογή που έχω για να ξεμπλέξω απ' όλη αυτή την ιστορία».Με αυτό τον τρόπο ο Ρομπ Σίνκλερ ξεκινά το βιβλίο του «Η άνοδος του εχθρού», ένα από τα πιο συναρπαστικά θρίλερ που έχει γράψει ποτέ. Καθόλου τυχαία, το παγκόσμιο κοινό υποδέχθηκε με ενθουσιασμό το συγκεκριμένο βιβλίο, εν μέρει επειδή συνδέεται με το προηγούμενο της σειράς, το «Χορεύοντας με τον εχθρό», κυρίως όμως διότι σε αυτή, τη δεύτερη περιπέτειά του ο πράκτορας Καρλ Λόγκαν βρίσκεται στη Ρωσία. Παρά το ότι μιλά ρωσικά και διαθέτει πλαστή ρωσική ταυτότητα, ένας από τους πιο επικίνδυνους εχθρούς του θα τον εντοπίσει. Και θα τον κυνηγήσει μέχρι ένας από τους δύο να τεθεί εκτός μάχης -οριστικά.Αυτή την Κυριακή το καθηλωτικό θρίλερ «Η άνοδος του εχθρού» του Ρομπ Σινκλέρ είναι στο ΘΕΜΑ.