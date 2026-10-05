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Κλεμμένο ταξί καρφώθηκε σε κολώνα στο Καματερό μετά από καταδίωξη, συνελήφθησαν δύο ανήλικοι
Κλεμμένο ταξί καρφώθηκε σε κολώνα στο Καματερό μετά από καταδίωξη, συνελήφθησαν δύο ανήλικοι
Πρόκειται για έναν 16χρονο και έναν 14χρονο - Για το ταξί είχε δηλωθεί κλοπή στις 4 Οκτωβρίου
Δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 14 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στο Καματερό.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 23:30 χθες, περιπολικό της 'Αμεσης Δράσης εντόπισε στη συμβολή των οδών Νεοχωρίου και Δενδροχωρίου ένα ταξί, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από τις 4 Οκτωβρίου στο Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου, και έκανε σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Ο οδηγός ωστόσο δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.
Λίγο παρακάτω στη συμβολή των οδών Ζαΐμη και Περγάμου, το ταξί προσέκρουσε σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ. Από το όχημα εξήλθαν τέσσερα άτομα, τα οποία τράπηκαν σε φυγή.
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν και συνέλαβαν δύο από αυτούς, έναν ανήλικο γεννημένο το 2010 και έναν ανήλικο γεννημένο το 2012.
Οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Καματερού, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, κλοπή κατά συναυτουργία και μη έκδοση δελτίου ταυτότητας. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ το ταξί κατασχέθηκε.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 23:30 χθες, περιπολικό της 'Αμεσης Δράσης εντόπισε στη συμβολή των οδών Νεοχωρίου και Δενδροχωρίου ένα ταξί, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από τις 4 Οκτωβρίου στο Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου, και έκανε σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Ο οδηγός ωστόσο δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.
Λίγο παρακάτω στη συμβολή των οδών Ζαΐμη και Περγάμου, το ταξί προσέκρουσε σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ. Από το όχημα εξήλθαν τέσσερα άτομα, τα οποία τράπηκαν σε φυγή.
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν και συνέλαβαν δύο από αυτούς, έναν ανήλικο γεννημένο το 2010 και έναν ανήλικο γεννημένο το 2012.
Οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Καματερού, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, κλοπή κατά συναυτουργία και μη έκδοση δελτίου ταυτότητας. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ το ταξί κατασχέθηκε.
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