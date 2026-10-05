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Κουκουλοφόροι έστησαν ενέδρα και επιτέθηκαν σε άνδρα στο Βελεστίνο για να τον ληστέψουν
Κουκουλοφόροι έστησαν ενέδρα και επιτέθηκαν σε άνδρα στο Βελεστίνο για να τον ληστέψουν
Τον χτύπησαν και επιχείρησαν να τον βάλουν μέσα στο σπίτι – Οι φωνές κινητοποίησαν την αδελφή του και γείτονες, αναγκάζοντας τους δράστες να τραπούν σε φυγή
Νύχτα αγωνίας έζησε χθες το βράδυ το Βελεστίνο, ένας άνδρας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με κουκουλοφόρους ληστές που του είχαν στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του με σκοπό την ληστεία.
Οι άνδρες περίμεναν το θύμα σε σημείο κοντά στο σπίτι του, έχοντας ως στόχο να τον αιφνιδιάσουν και στην συνέχεια να τον οδηγήσουν στο εσωτερικό του σπιτιού και να τον ληστέψουν.
Μόλις ο άνδρας έφτασε στο σημείο, οι δράστες κινήθηκαν εναντίον του και ακολούθησε ένταση. Ο άνδρας δέχθηκε χτυπήματα, ενώ οι κουκουλοφόροι επιχείρησαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να τον ακινητοποιήσουν και να τον αναγκάσουν να μπει μαζί τους στο σπίτι.
Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η κατάσταση πήρε δραματική τροπή όταν οι φωνές και η ένταση έγιναν αντιληπτές από την αδελφή του θύματος, η οποία βρισκόταν σε κοντινό σημείο, αλλά και από γείτονες που βγήκαν έξω για να δουν τι συμβαίνει.
Η παρουσία τρίτων προσώπων φαίνεται πως αιφνιδίασε τους δράστες, οι οποίοι εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους και τράπηκαν σε φυγή πριν ολοκληρώσουν το σχέδιό τους.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκονται πιθανά στοιχεία από την περιοχή, ενώ αναζητείται και υλικό από κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσε να έχει καταγράψει τις κινήσεις των κουκουλοφόρων πριν ή μετά την επίθεση.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών και να εξακριβώσουν αν είχαν παρακολουθήσει προηγουμένως τις κινήσεις του θύματος.
Οι άνδρες περίμεναν το θύμα σε σημείο κοντά στο σπίτι του, έχοντας ως στόχο να τον αιφνιδιάσουν και στην συνέχεια να τον οδηγήσουν στο εσωτερικό του σπιτιού και να τον ληστέψουν.
Μόλις ο άνδρας έφτασε στο σημείο, οι δράστες κινήθηκαν εναντίον του και ακολούθησε ένταση. Ο άνδρας δέχθηκε χτυπήματα, ενώ οι κουκουλοφόροι επιχείρησαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να τον ακινητοποιήσουν και να τον αναγκάσουν να μπει μαζί τους στο σπίτι.
Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η κατάσταση πήρε δραματική τροπή όταν οι φωνές και η ένταση έγιναν αντιληπτές από την αδελφή του θύματος, η οποία βρισκόταν σε κοντινό σημείο, αλλά και από γείτονες που βγήκαν έξω για να δουν τι συμβαίνει.
Η παρουσία τρίτων προσώπων φαίνεται πως αιφνιδίασε τους δράστες, οι οποίοι εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους και τράπηκαν σε φυγή πριν ολοκληρώσουν το σχέδιό τους.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκονται πιθανά στοιχεία από την περιοχή, ενώ αναζητείται και υλικό από κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσε να έχει καταγράψει τις κινήσεις των κουκουλοφόρων πριν ή μετά την επίθεση.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών και να εξακριβώσουν αν είχαν παρακολουθήσει προηγουμένως τις κινήσεις του θύματος.
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