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To Ισραήλ σκότωσε διοικητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας
To Ισραήλ σκότωσε διοικητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας
Ήταν διοικητής της μονάδας Νουκμπά που διείσδυσε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023
Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έναν διοικητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ο οποίος συμμετείχε στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο ισραηλινός στρατός.
Πρόκειται για τον διοικητή της μονάδας Νουκμπά που διείσδυσε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, έγραψε ο ισραηλινός στρατός στο Χ.
Η Νουκμπά ήταν επίλεκτη μονάδα κομάντο του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς που πιστεύεται ότι ηγήθηκε της επίθεσης στο Ισραήλ. Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 251 όμηροι μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.
Ο διοικητής, ο οποίος σκοτώθηκε στη Γάζα, ετοίμαζε επιθέσεις εναντίον Iσραηλινών αμάχων και στρατιωτών και εργαζόταν για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων της Χαμάς, ανέφερε ο στρατός στην ανακοίνωση του. Αυτό συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας, προστίθεται στην ανακοίνωση .
Στην πράξη, η εκεχειρία ισχύει από τον Οκτώβριο του 2025, αλλά ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, στοχεύουν μέλη της Χαμάς.
Σήμερα Δευτέρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου απείλησε όσους εμπλέκονται στην επίθεση της Χαμάς.
«Δεν θα υπάρξει κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα», δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. «Όποιος συμμετείχε στην επίθεση εναντίον μας, όποιος κράτησε αιχμάλωτους τους δικούς μας, ζει με δανεικό χρόνο», πρόσθεσε.
«Θα τους πιάσουμε, όπως πιάσαμε και άλλους. Μέρα με τη μέρα, εκδικούμαστε αυτούς τους απεχθείς δολοφόνους».
Πρόκειται για τον διοικητή της μονάδας Νουκμπά που διείσδυσε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, έγραψε ο ισραηλινός στρατός στο Χ.
Η Νουκμπά ήταν επίλεκτη μονάδα κομάντο του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς που πιστεύεται ότι ηγήθηκε της επίθεσης στο Ισραήλ. Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 251 όμηροι μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.
Ο διοικητής, ο οποίος σκοτώθηκε στη Γάζα, ετοίμαζε επιθέσεις εναντίον Iσραηλινών αμάχων και στρατιωτών και εργαζόταν για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων της Χαμάς, ανέφερε ο στρατός στην ανακοίνωση του. Αυτό συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας, προστίθεται στην ανακοίνωση .
Στην πράξη, η εκεχειρία ισχύει από τον Οκτώβριο του 2025, αλλά ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, στοχεύουν μέλη της Χαμάς.
Σήμερα Δευτέρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου απείλησε όσους εμπλέκονται στην επίθεση της Χαμάς.
«Δεν θα υπάρξει κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα», δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. «Όποιος συμμετείχε στην επίθεση εναντίον μας, όποιος κράτησε αιχμάλωτους τους δικούς μας, ζει με δανεικό χρόνο», πρόσθεσε.
«Θα τους πιάσουμε, όπως πιάσαμε και άλλους. Μέρα με τη μέρα, εκδικούμαστε αυτούς τους απεχθείς δολοφόνους».
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