Συνελήφθη 19χρονος που άρπαξε αλυσίδα από τον λαιμό 67χρονου στην περιοχή των Πατησίων
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομία Σύλληψη

Συνελήφθη 19χρονος που άρπαξε αλυσίδα από τον λαιμό 67χρονου στην περιοχή των Πατησίων

Εξιχνιάστηκαν ακόμα 2 περιπτώσεις ληστείας που διέπραξε ο 19χρονος

Συνελήφθη 19χρονος που άρπαξε αλυσίδα από τον λαιμό 67χρονου στην περιοχή των Πατησίων
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Στην σύλληψη ενός 19χρονου ο οποίος είχε αρπάξει βίαια αλυσίδα λαιμού και κόσμημα από 67χρονο στην περιοχή των Πατησίων προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.

Ειδικότερα, ο 19χρονος, νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή των Πατησίων, αφού προσέγγισε έναν 67χρονο, με τη χρήση βίας του αφαίρεσε αλυσίδα λαιμού και κόσμημα και διέφυγε.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έκαναν περιπολία στην περιοχή των Πατησίων, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α..

Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν επιπλέον 2 περιπτώσεις ληστείας που έλαβαν χώρα τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2026 σε βάρος δύο ανδρών, από τους οποίους ο 19χρονος αφαίρεσε αλυσίδα λαιμού και χρηματικό ποσό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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