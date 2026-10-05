Δήθεν λογιστές εξαπάτησαν ηλικιωμένη και της έκλεψαν 25.000€ στα Τρίκαλα, δύο συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Απάτη Τηλεφωνική απάτη Ηλικιωμένη Συλλήψεις Τρίκαλα Κλοπή

Δήθεν λογιστές εξαπάτησαν ηλικιωμένη και της έκλεψαν 25.000€ στα Τρίκαλα, δύο συλλήψεις

Σχηματίστηκε επίσης δικογραφία σε βάρος άγνωστου/ων -μέχρι στιγμής- ατόμου/ων για σύσταση εγκληματικής ομάδας και απάτη

Δήθεν λογιστές εξαπάτησαν ηλικιωμένη και της έκλεψαν 25.000€ στα Τρίκαλα, δύο συλλήψεις
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Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 29 και 32 ετών, για απάτη και κλοπή προχώρησε το βράδυ της Κυριακής (4/10) στα Τρίκαλα η Αστυνομία. Επιπλέον, σε βάρος άγνωστου/ων -μέχρι στιγμής- ατόμου/ων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας και απάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. χθες το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Πύλης άγνωστος δράστης παριστάνοντας τον λογιστή τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη και με το πρόσχημα της απώλειας της αξίας χαρτονομισμάτων και της αντικατάστασης αυτών, την έπεισε να τοποθετήσει μέσα σε σακούλες το χρηματικό ποσό των 25.000 ευρώ και να τα αφήσει έξω από το σπίτι της.

Στη συνέχεια οι δράστες μετέβησαν έξω από το σπίτι της ηλικιωμένης με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και αφαίρεσαν τις σακούλες με τα χρήματα. Οι σακούλες με το χρηματικό ποσό εντοπίστηκαν μετά από υπόδειξη των δραστών, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην νόμιμη δικαιούχο τους.

Από την κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 570 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα, ενώ κατασχέθηκε επίσης και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν, ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.
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