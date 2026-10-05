Συνελήφθη 37χρονος στη Νέα Ιωνία για υπόθεση βιασμού
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Συνελήφθη 37χρονος στη Νέα Ιωνία για υπόθεση βιασμού

Ο 37χρονος κατηγορείται ότι έως το 2024 συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να διέπραττε απάτες μέσω υπολογιστή

Συνελήφθη 37χρονος στη Νέα Ιωνία για υπόθεση βιασμού
Συνελήφθη, το απόγευμα της 1ης Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνία, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας Αττικής, ένας 37χρονος διωκόμενος με βούλευμα και ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες, καθώς και για υπόθεση βιασμού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 37χρονος κατηγορείται ότι έως το 2024 συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να διέπραττε απάτες μέσω υπολογιστή, με το συνολικό οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Παράλληλα, κατηγορείται ότι το 2024 εξανάγκασε γυναίκα σε γενετήσιες πράξεις, απειλώντας την με όπλο και ασκώντας σε βάρος της σωματική βία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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