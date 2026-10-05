Επτά παραβάσεις και εννιά παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη τη Δευτέρα

Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη προχώρησαν τη Δευτέρα σε επτά παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών και εννιά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.Τα αεροσκάφη ήταν ένα ζεύγος οπλισμένα F-16, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και τέσσερα UAV.Ειδικότερα σε επτά παραβάσεις προχώρησαν ένα F-16, ένα ATR-72 και 4 από τα UAV.Οι παραβιάσεις ήταν δύο από τα F-16 και επτά από τα UAV.Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. Σημειώθηκε μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά.Οι παραβάσεις και παραβιάσεις έλαβαν χώρα στο βορειοανατολικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.