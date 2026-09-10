Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο τα Γλυπτά του Παρθενώνα
Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο τα Γλυπτά του Παρθενώνα
Η γνωστή δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκεται στην Αθήνα για την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO
Με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.
Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα.
Η Αμάλ Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν με το συγκεκριμένο ζήτημα.
Η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, η οποία θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης.
Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα.
Η Αμάλ Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν με το συγκεκριμένο ζήτημα.
Η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, η οποία θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης.
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