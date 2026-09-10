Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο τα Γλυπτά του Παρθενώνα
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Αμάλ Κλούνεϊ Κυριάκος Μητσοτάκης Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μέγαρο Μαξίμου Γλυπτά του Παρθενώνα

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Η γνωστή δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκεται στην Αθήνα για την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο τα Γλυπτά του Παρθενώνα
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Με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα.

Η Αμάλ Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, η οποία θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο τα Γλυπτά του Παρθενώνα
47 ΣΧΟΛΙΑ
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