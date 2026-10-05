Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε την σύντροφο του, έφυγε από το σπίτι και επέστρεψε την επόμενη μέρα για δεύτερη επίθεση
Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε την σύντροφο του, έφυγε από το σπίτι και επέστρεψε την επόμενη μέρα για δεύτερη επίθεση
Μια 47χρονη από την Ιρλανδία κατήγγειλε τον 33χρονο σύντροφό της
Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε στις Αρχές στο Ηράκλειο, με θύμα μία 47χρονη από την Ιρλανδία, η οποία ζει σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου και θύτη τον 33χρονο σύντροφο της.
Σύμφωνα με την καταγγελία της 47χρονης στην αστυνομία, ο 33χρονος σύντροφός της, την ξυλοκόπησε και στη συνέχεια να εξαφανίστηκε, αφού πρώτα της πήρε την πιστωτική της κάρτα και το κινητό της τηλέφωνο.
Όπως αναφέρει το patris.gr, η περιπέτεια της γυναίκες ωστόσο, δεν φέρεται να τελείωσε εκεί. Στην συνέχεια της καταγγελίας της η 47χρονη είπε ότι ο 33χρονος επέστρεψε την επόμενη ημέρα στο σπίτι, όπου της επιτέθηκε εκ νέου και να την χτύπησε.
Η γυναίκα απευθύνθηκε στις Αρχές και κατήγγειλε το περιστατικό, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με την καταγγελία της 47χρονης στην αστυνομία, ο 33χρονος σύντροφός της, την ξυλοκόπησε και στη συνέχεια να εξαφανίστηκε, αφού πρώτα της πήρε την πιστωτική της κάρτα και το κινητό της τηλέφωνο.
Όπως αναφέρει το patris.gr, η περιπέτεια της γυναίκες ωστόσο, δεν φέρεται να τελείωσε εκεί. Στην συνέχεια της καταγγελίας της η 47χρονη είπε ότι ο 33χρονος επέστρεψε την επόμενη ημέρα στο σπίτι, όπου της επιτέθηκε εκ νέου και να την χτύπησε.
Η γυναίκα απευθύνθηκε στις Αρχές και κατήγγειλε το περιστατικό, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.
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