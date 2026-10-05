Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε την σύντροφο του, έφυγε από το σπίτι και επέστρεψε την επόμενη μέρα για δεύτερη επίθεση
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Ενδοοικογενειακή βία Αστυνομία

Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε την σύντροφο του, έφυγε από το σπίτι και επέστρεψε την επόμενη μέρα για δεύτερη επίθεση

Μια 47χρονη από την Ιρλανδία κατήγγειλε τον 33χρονο σύντροφό της

Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε την σύντροφο του, έφυγε από το σπίτι και επέστρεψε την επόμενη μέρα για δεύτερη επίθεση
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Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε στις Αρχές στο Ηράκλειο, με θύμα μία 47χρονη από την Ιρλανδία, η οποία ζει σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου και θύτη τον 33χρονο σύντροφο της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 47χρονης στην αστυνομία, ο 33χρονος σύντροφός της, την ξυλοκόπησε και στη συνέχεια να εξαφανίστηκε, αφού πρώτα της πήρε την πιστωτική της κάρτα και το κινητό της τηλέφωνο.

Όπως αναφέρει το patris.gr, η περιπέτεια της γυναίκες ωστόσο, δεν φέρεται να τελείωσε εκεί. Στην συνέχεια της καταγγελίας της η 47χρονη είπε ότι ο 33χρονος επέστρεψε την επόμενη ημέρα στο σπίτι, όπου της επιτέθηκε εκ νέου και να την χτύπησε.

Η γυναίκα απευθύνθηκε στις Αρχές και κατήγγειλε το περιστατικό, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.
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