Το Ισραήλ θα κατέρριπτε την πτήση της Flydubai με 170 επιβάτες, ενεργοποιήθηκαν πρωτόκολλα για περιστατικά τύπου 11ης Σεπτεμβρίου
ΚΟΣΜΟΣ
Flydubai Ισραήλ κατάρριψη Μαχητικά αεροσκάφη Πιλότος 11η Σεπτεμβρίου

Το Ισραήλ θα κατέρριπτε την πτήση της Flydubai με 170 επιβάτες, ενεργοποιήθηκαν πρωτόκολλα για περιστατικά τύπου 11ης Σεπτεμβρίου

Πηγές προσκείμενες στην ισραηλινή κυβέρνηση αποκάλυψαν στο CBS ότι αν και στην πτήση επέβαιναν τουλάχιστον 150 Ισραηλινοί η πολεμική αεροπορία ήταν έτοιμη να καταρρίψει το παρολίγον μοιραίο αεροπλάνο

Το Ισραήλ θα κατέρριπτε την πτήση της Flydubai με 170 επιβάτες, ενεργοποιήθηκαν πρωτόκολλα για περιστατικά τύπου 11ης Σεπτεμβρίου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Έτοιμο να καταρρίψει το αεροσκάφος της FlyDubai στο οποίο ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη και να επιχείρησε να προκαλέσει συντριβή ήταν το Ισραήλ, ακόμη κι αν στο αεροπλάνο επέβαιναν περισσότεροι από 150 Ισραηλινοί, σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές που είχαν άμεση γνώση των όσων συνέβησαν.

Όπως μεταδίδει το CBS News, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ενεργοποίησε πρωτόκολλα που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου περιστατικού τύπου 11ης Σεπτεμβρίου, όταν έγινε αντιληπτό ότι η πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ πραγματοποιούσε απότομη κάθοδο και δεν ανταποκρινόταν στις προσπάθειες επικοινωνίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το αεροσκάφος κατευθυνόταν προς το Ισραήλ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη μέσα στο πιλοτήριο και να επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους με σκοπό να το ρίξει σε κατοικημένη περιοχή. Οι έρευνες για τα ακριβή κίνητρά του συνεχίζονται.


Απογειώθηκαν ισραηλινά μαχητικά

Σύμφωνα με τις πηγές του CBS News, όταν το αεροσκάφος έχασε περίπου 14.000 πόδια ύψους, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχείρησε να επικοινωνήσει με το πιλοτήριο, χωρίς να λάβει απάντηση.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε ειδική επιτροπή και δημιουργήθηκε κέντρο επιχειρήσεων, ενώ μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν και ο εναέριος χώρος του Ισραήλ έκλεισε.

Η εντολή προς τα μαχητικά ανακλήθηκε όταν έγινε σαφές ότι το αεροσκάφος, ενώ βρισκόταν περίπου 400 μίλια από το Ισραήλ, άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, και οι σαουδαραβικές αρχές είχαν κινητοποιήσει δικά τους μαχητικά.

Κατά τις ίδιες πηγές, εάν η πτήση συνέχιζε να πλησιάζει το Ισραήλ, ισραηλινά μαχητικά θα πετούσαν ακόμη και στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας προκειμένου να προσεγγίσουν το αεροσκάφος και να επιχειρήσουν οπτική επαφή με το πιλοτήριο.

Οι πιλότοι θα προσπαθούσαν πρώτα να διαπιστώσουν ποιος είχε τον έλεγχο του αεροσκάφους και αν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το CBS News, σε περίπτωση που εκτιμάτο ότι το αεροσκάφος επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ως όπλο εναντίον στόχου στο Ισραήλ, υπήρχε η δυνατότητα να δοθεί εντολή κατάρριψης.


Η μάχη μέσα στο πιλοτήριο

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους κατάφερε, παρά τον τραυματισμό του, να αντισταθεί στον συγκυβερνήτη και να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλοτηρίου.

Στη συνέχεια επιβάτες και μέλη του πληρώματος εισέβαλαν στο cockpit και ακινητοποίησαν τον δράστη, ενώ δύο πιλότοι που ταξίδευαν εκτός υπηρεσίας ανέλαβαν τον έλεγχο του Boeing και το οδήγησαν σε έκτακτη προσγείωση στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά περισσότεροι από 170 άνθρωποι. Κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ο κυβερνήτης χρειάστηκε ιατρική φροντίδα μετά την επίθεση.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι ο συγκυβερνήτης είχε υποστεί «ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση», ενώ οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διερευνούν το περιστατικό ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι έρευνες δεν έχουν αποκαλύψει σύνδεση του υπόπτου με το Ιράν ή με ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

Το περιστατικό έχει ήδη οδηγήσει τις ισραηλινές αρχές σε επανεξέταση των διαδικασιών ασφαλείας για τις ξένες αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις προς τη χώρα, καθώς η υπόθεση ανέδειξε σοβαρά ερωτήματα για τον έλεγχο των πληρωμάτων και τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης απειλής μέσα από το ίδιο το πιλοτήριο.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης