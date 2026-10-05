Το Ισραήλ θα κατέρριπτε την πτήση της Flydubai με 170 επιβάτες, ενεργοποιήθηκαν πρωτόκολλα για περιστατικά τύπου 11ης Σεπτεμβρίου
Πηγές προσκείμενες στην ισραηλινή κυβέρνηση αποκάλυψαν στο CBS ότι αν και στην πτήση επέβαιναν τουλάχιστον 150 Ισραηλινοί η πολεμική αεροπορία ήταν έτοιμη να καταρρίψει το παρολίγον μοιραίο αεροπλάνο
Όπως μεταδίδει το CBS News, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ενεργοποίησε πρωτόκολλα που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου περιστατικού τύπου 11ης Σεπτεμβρίου, όταν έγινε αντιληπτό ότι η πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ πραγματοποιούσε απότομη κάθοδο και δεν ανταποκρινόταν στις προσπάθειες επικοινωνίας.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το αεροσκάφος κατευθυνόταν προς το Ισραήλ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη μέσα στο πιλοτήριο και να επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους με σκοπό να το ρίξει σε κατοικημένη περιοχή. Οι έρευνες για τα ακριβή κίνητρά του συνεχίζονται.
Israel was prepared to shoot down a FlyDubai plane after the captain was attacked in the cockpit, even with over 150 Israelis on board, two Israeli sources with direct knowledge of the situation told CBS News. The flight from Dubai to Tel Aviv last week was approaching Israel when the co-pilot allegedly stabbed the flight captain and attempted to crash the aircraft, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, passengers on board the plane and the flight captain have said. Israel has a long-practiced procedure for this kind of possible 9/11-style event, according to the sources. @CBSMATTGUTMAN reports.— CBS News (@CBSNews) October 5, 2026
Σύμφωνα με τις πηγές του CBS News, όταν το αεροσκάφος έχασε περίπου 14.000 πόδια ύψους, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχείρησε να επικοινωνήσει με το πιλοτήριο, χωρίς να λάβει απάντηση.
Απογειώθηκαν ισραηλινά μαχητικά
Άμεσα ενεργοποιήθηκε ειδική επιτροπή και δημιουργήθηκε κέντρο επιχειρήσεων, ενώ μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν και ο εναέριος χώρος του Ισραήλ έκλεισε.
Η εντολή προς τα μαχητικά ανακλήθηκε όταν έγινε σαφές ότι το αεροσκάφος, ενώ βρισκόταν περίπου 400 μίλια από το Ισραήλ, άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, και οι σαουδαραβικές αρχές είχαν κινητοποιήσει δικά τους μαχητικά.
Κατά τις ίδιες πηγές, εάν η πτήση συνέχιζε να πλησιάζει το Ισραήλ, ισραηλινά μαχητικά θα πετούσαν ακόμη και στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας προκειμένου να προσεγγίσουν το αεροσκάφος και να επιχειρήσουν οπτική επαφή με το πιλοτήριο.
Οι πιλότοι θα προσπαθούσαν πρώτα να διαπιστώσουν ποιος είχε τον έλεγχο του αεροσκάφους και αν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το CBS News, σε περίπτωση που εκτιμάτο ότι το αεροσκάφος επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ως όπλο εναντίον στόχου στο Ισραήλ, υπήρχε η δυνατότητα να δοθεί εντολή κατάρριψης.
Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους κατάφερε, παρά τον τραυματισμό του, να αντισταθεί στον συγκυβερνήτη και να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλοτηρίου.
Η μάχη μέσα στο πιλοτήριο
Στη συνέχεια επιβάτες και μέλη του πληρώματος εισέβαλαν στο cockpit και ακινητοποίησαν τον δράστη, ενώ δύο πιλότοι που ταξίδευαν εκτός υπηρεσίας ανέλαβαν τον έλεγχο του Boeing και το οδήγησαν σε έκτακτη προσγείωση στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.
Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά περισσότεροι από 170 άνθρωποι. Κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ο κυβερνήτης χρειάστηκε ιατρική φροντίδα μετά την επίθεση.
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι ο συγκυβερνήτης είχε υποστεί «ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση», ενώ οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διερευνούν το περιστατικό ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι έρευνες δεν έχουν αποκαλύψει σύνδεση του υπόπτου με το Ιράν ή με ξένη τρομοκρατική οργάνωση.
Το περιστατικό έχει ήδη οδηγήσει τις ισραηλινές αρχές σε επανεξέταση των διαδικασιών ασφαλείας για τις ξένες αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις προς τη χώρα, καθώς η υπόθεση ανέδειξε σοβαρά ερωτήματα για τον έλεγχο των πληρωμάτων και τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης απειλής μέσα από το ίδιο το πιλοτήριο.
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