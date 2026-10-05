Τα βίντεο που πρόδωσαν τους οδηγούς που έκαναν σούζες, σφήνες και έπιαναν μεγάλες ταχύτητες σε λεωφόρους της Αθήνας
Τα βίντεο που πρόδωσαν τους οδηγούς που έκαναν σούζες, σφήνες και έπιαναν μεγάλες ταχύτητες σε λεωφόρους της Αθήνας
Οι δύο οδηγοί ανέβαζαν τα βίντεο δημόσια στα social media και ταυτοποιήθηκαν από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων
Βίντεο με τις επικίνδυνες «σούζες» και τις «σφήνες» που πραγματοποιούσαν δύο οδηγοί μοτοσυκλετών μεγάλου κυβισμού σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, ακόμη και σε ώρες αιχμής, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Στα βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr καταγράφονται οι δύο οδηγοί να κινούνται σε κεντρικούς οδικούς άξονες, μεταξύ άλλων στη Λεωφόρο Κηφισίας, τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και τη Λεωφόρο Αθηνών, αναπτύσσοντας ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο από τη Αθηνών - Σουνίου, όπου ο ένας από τους δύο οδηγούς, έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, σηκώνει τη μοτοσυκλέτα στον έναν τροχό (σούζα), ενώ παράλληλα οδηγεί σε ιδιαίτερα επικίνδυνη στάση, έχοντας τα πόδια του σε θέση «σταυροπόδι».
Σε άλλο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr, ο οδηγός καταγράφεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να πραγματοποιεί συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς, περνώντας ανάμεσα από αυτοκίνητα (σφήνες). Στο υλικό εμφανίζονται σημεία της Εθνικής Οδού, αλλά και του Κηφισού, σε ώρες αυξημένης κυκλοφορίας.
Οι δύο οδηγοί ταυτοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., μετά από αξιοποίηση και ανάλυση του υλικού που είχαν αναρτήσει δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, στα βίντεο εμφανίζονταν οι δύο μοτοσυκλετιστές να κινούνται σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, αναπτύσσοντας υψηλές ταχύτητες και πραγματοποιώντας επίδειξη ικανοτήτων, μεταξύ άλλων με «σούζες», ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παραβίαζαν και τη διπλή διαχωριστική γραμμή, δημιουργώντας κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.
Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν ένας 25χρονος και ένας 35χρονος αλλοδαπός ως οι οδηγοί των δύο μοτοσυκλετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, ενώ εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του 35χρονου.
Η δικογραφία σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών και αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Στα βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr καταγράφονται οι δύο οδηγοί να κινούνται σε κεντρικούς οδικούς άξονες, μεταξύ άλλων στη Λεωφόρο Κηφισίας, τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και τη Λεωφόρο Αθηνών, αναπτύσσοντας ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο από τη Αθηνών - Σουνίου, όπου ο ένας από τους δύο οδηγούς, έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, σηκώνει τη μοτοσυκλέτα στον έναν τροχό (σούζα), ενώ παράλληλα οδηγεί σε ιδιαίτερα επικίνδυνη στάση, έχοντας τα πόδια του σε θέση «σταυροπόδι».
Σε άλλο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr, ο οδηγός καταγράφεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να πραγματοποιεί συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς, περνώντας ανάμεσα από αυτοκίνητα (σφήνες). Στο υλικό εμφανίζονται σημεία της Εθνικής Οδού, αλλά και του Κηφισού, σε ώρες αυξημένης κυκλοφορίας.
Οι δύο οδηγοί ταυτοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., μετά από αξιοποίηση και ανάλυση του υλικού που είχαν αναρτήσει δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, στα βίντεο εμφανίζονταν οι δύο μοτοσυκλετιστές να κινούνται σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, αναπτύσσοντας υψηλές ταχύτητες και πραγματοποιώντας επίδειξη ικανοτήτων, μεταξύ άλλων με «σούζες», ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παραβίαζαν και τη διπλή διαχωριστική γραμμή, δημιουργώντας κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.
Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν ένας 25χρονος και ένας 35χρονος αλλοδαπός ως οι οδηγοί των δύο μοτοσυκλετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, ενώ εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του 35χρονου.
Η δικογραφία σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών και αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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