«To ΑΙ μπορεί να μας εξαλείψει αλλά δεν θα το κάνει»: Ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη εξηγεί πως μπορούμε να το αποτρέψουμε
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«To ΑΙ μπορεί να μας εξαλείψει αλλά δεν θα το κάνει»: Ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη εξηγεί πως μπορούμε να το αποτρέψουμε

Από το πληροφοριακό σύστημα μέχρι κρίσιμες υποδομές, η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα και περισσότερες δυνατότητες, προκαλώντας παράλληλα συζητήσεις για τα όρια και τον έλεγχό της

«To ΑΙ μπορεί να μας εξαλείψει αλλά δεν θα το κάνει»: Ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη εξηγεί πως μπορούμε να το αποτρέψουμε
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Οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς, προκαλώντας παράλληλα προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον.

Ο ειδικός κυβερνοασφάλειας Μάρκους Μούρεϊ, υποστηρίζει ότι οι προειδοποιήσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν από κοντά την ανάπτυξη των συστημάτων AI πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, χωρίς όμως να μπορεί κανείς να γνωρίζει σήμερα αν και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. «To AI είναι τόσο ισχυρή που μπορεί μακροπρόθεσμα να εξαφανίσει την ανθρωπότητα, αλλά αν τη διαχειριστούμε σωστά δεν θα το κάνει», ανέφερε.

Διαβάστε περισσότερα:  https://www.gazzetta.gr
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