Η Αμάλ Κλούνεϊ στο Ολυμπιείο: Οι αφίξεις των υψηλών προσκεκλημένων, δείτε βίντεο
Η Αμάλ Κλούνεϊ στο Ολυμπιείο: Οι αφίξεις των υψηλών προσκεκλημένων, δείτε βίντεο
Νωρίτερα, η διακεκριμένη νομικός είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη
Στο Ολυμπιείο, τον Ναό του Ολυμπίου Διός, έφτασε λίγο πριν τις 18:30 η Αμάλ Αλαμουντίν στο πλαίσιο της αποψινής συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά εκτός της έδρας του Οργανισμού στο Παρίσι.
Νωρίτερα, η διακεκριμένη νομικός είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη.
Η εκδήλωση στον Ναό του Ολύμπιου Διός
Η Αμάλ Αλαμουντίν βρίσκεται στην Αθήνα από το βράδυ της Τρίτης για τη σημαντική αυτή διοργάνωση, η οποία εστιάζει στη θεματική «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός». Στην εκδήλωση στο Ολυμπιείο, όπου δίνει το «παρών» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, και άλλα εξέχοντα στελέχη της πολιτικής σκηνής, απευθύνουν χαιρετισμό, εκτός από την ίδια, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση του Πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, με πρωτοβουλία της οποίας φιλοξενείται η συνάντηση στην ελληνική πρωτεύουσα.
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Νωρίτερα, η διακεκριμένη νομικός είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη.
Η εκδήλωση στον Ναό του Ολύμπιου Διός
Η Αμάλ Αλαμουντίν βρίσκεται στην Αθήνα από το βράδυ της Τρίτης για τη σημαντική αυτή διοργάνωση, η οποία εστιάζει στη θεματική «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός». Στην εκδήλωση στο Ολυμπιείο, όπου δίνει το «παρών» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, και άλλα εξέχοντα στελέχη της πολιτικής σκηνής, απευθύνουν χαιρετισμό, εκτός από την ίδια, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση του Πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, με πρωτοβουλία της οποίας φιλοξενείται η συνάντηση στην ελληνική πρωτεύουσα.
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