Η Αμάλ Κλούνεϊ στο Ολυμπιείο: Οι αφίξεις των υψηλών προσκεκλημένων, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Αμάλ Αλαμουντίν UNESCO

Η Αμάλ Κλούνεϊ στο Ολυμπιείο: Οι αφίξεις των υψηλών προσκεκλημένων, δείτε βίντεο

Νωρίτερα, η διακεκριμένη νομικός είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη

Η Αμάλ Κλούνεϊ στο Ολυμπιείο: Οι αφίξεις των υψηλών προσκεκλημένων, δείτε βίντεο
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Στο Ολυμπιείο, τον Ναό του Ολυμπίου Διός, έφτασε λίγο πριν τις 18:30 η Αμάλ Αλαμουντίν στο πλαίσιο της αποψινής συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά εκτός της έδρας του Οργανισμού στο Παρίσι.

Νωρίτερα, η διακεκριμένη νομικός είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη.

​Η εκδήλωση στον Ναό του Ολύμπιου Διός

​Η Αμάλ Αλαμουντίν βρίσκεται στην Αθήνα από το βράδυ της Τρίτης για τη σημαντική αυτή διοργάνωση, η οποία εστιάζει στη θεματική «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός». Στην εκδήλωση στο Ολυμπιείο, όπου δίνει το «παρών» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, και άλλα εξέχοντα στελέχη της πολιτικής σκηνής, απευθύνουν χαιρετισμό, εκτός από την ίδια, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση του Πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, με πρωτοβουλία της οποίας φιλοξενείται η συνάντηση στην ελληνική πρωτεύουσα.

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Η Αμάλ Κλούνεϊ στο Ολυμπιείο: Οι αφίξεις των υψηλών προσκεκλημένων, δείτε βίντεο
Η Αμάλ Κλούνεϊ στο Ολυμπιείο: Οι αφίξεις των υψηλών προσκεκλημένων, δείτε βίντεο
Η Αμάλ Κλούνεϊ στο Ολυμπιείο: Οι αφίξεις των υψηλών προσκεκλημένων, δείτε βίντεο
Η Αμάλ Κλούνεϊ στο Ολυμπιείο: Οι αφίξεις των υψηλών προσκεκλημένων, δείτε βίντεο



1 ΣΧΟΛΙΟ

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