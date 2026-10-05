Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Στιμάγκα Κορινθίας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κορινθία

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Στιμάγκα Κορινθίας

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Στιμάγκα Κορινθίας
UPD:
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (5/10) σε χαμηλή βλάστηση στην Στιμάγκα Κορινθίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα. Από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

UPD:

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