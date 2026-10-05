Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Στιμάγκα Κορινθίας
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Στιμάγκα Κορινθίας
Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα
UPD:
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (5/10) σε χαμηλή βλάστηση στην Στιμάγκα Κορινθίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα. Από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα. Από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στιμάγκα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 5, 2026
UPD:
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