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Χειροπέδες σε δύο «πορτοφολάδες» στον σταθμό Βικτώρια του ΗΣΑΠ, πάνω από 3.000 συλλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε εννέα μήνες
Χειροπέδες σε δύο «πορτοφολάδες» στον σταθμό Βικτώρια του ΗΣΑΠ, πάνω από 3.000 συλλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε εννέα μήνες
Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αριάδνη» της ΕΛΑΣ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 164.102 έλεγχοι, 1.539 προσαγωγές και 3.394 συλλήψεις
Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε έναν 26χρονο και μια 22χρονη, που μαζί με συνεργό τους, αφαίρεσαν το πορτοφόλι γυναίκας επιβάτη σε συρμό του ηλεκτρικού στον σταθμό της Ομόνοιας.
Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες μαζί με άλλο ένα άτομο, που αναζητείται, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, προσέγγισαν γυναίκα επιβάτη συρμού του ΗΣΑΠ στον σταθμό της Ομόνοιας και, χωρίς να τους αντιληφθεί, αφαίρεσαν από την τσάντα της πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό και διέφυγαν.
Αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη» ενημερώθηκαν για το περιστατικό και αμέσως αναζήτησαν τους δράστες. Λίγα λεπτά αργότερα εντόπισαν τον 26χρονο στον σταθμό της Βικτώριας, όπου τον συνέλαβαν και λίγο μετά συνελήφθη και η 22χρονη.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- κλοπή κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, η εφαρμογή του σχεδίου με αστυνομικούς να περιπολούν και να κάνουν τακτικούς ελέγχους σε γραμμές λεωφορείων, Μετρό, Προαστιακό και Ηλεκτρικό έχει αποτρέψει πολλές παρανομίες. Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αριάδνη», πραγματοποιήθηκαν συνολικά 164.102 έλεγχοι, 1.539 προσαγωγές και 3.394 συλλήψεις. Ειδικότερα, καταγράφηκαν 83 συλλήψεις για κλοπές και ληστείες, 29 για φθορές και γκράφιτι, 1.012 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, 109 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, 1.278 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και 883 για λοιπές περιπτώσεις.
Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες μαζί με άλλο ένα άτομο, που αναζητείται, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, προσέγγισαν γυναίκα επιβάτη συρμού του ΗΣΑΠ στον σταθμό της Ομόνοιας και, χωρίς να τους αντιληφθεί, αφαίρεσαν από την τσάντα της πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό και διέφυγαν.
Αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη» ενημερώθηκαν για το περιστατικό και αμέσως αναζήτησαν τους δράστες. Λίγα λεπτά αργότερα εντόπισαν τον 26χρονο στον σταθμό της Βικτώριας, όπου τον συνέλαβαν και λίγο μετά συνελήφθη και η 22χρονη.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- κλοπή κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, η εφαρμογή του σχεδίου με αστυνομικούς να περιπολούν και να κάνουν τακτικούς ελέγχους σε γραμμές λεωφορείων, Μετρό, Προαστιακό και Ηλεκτρικό έχει αποτρέψει πολλές παρανομίες. Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αριάδνη», πραγματοποιήθηκαν συνολικά 164.102 έλεγχοι, 1.539 προσαγωγές και 3.394 συλλήψεις. Ειδικότερα, καταγράφηκαν 83 συλλήψεις για κλοπές και ληστείες, 29 για φθορές και γκράφιτι, 1.012 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, 109 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, 1.278 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και 883 για λοιπές περιπτώσεις.
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