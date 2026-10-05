Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη (8/10) λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη (8/10) λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης, έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (8/10)
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, καθώς και λόγω συγκεντρώσεων-πορειών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί, θα εφαρμοστούν προσωρινές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης (6/10), έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (8/10), με κορύφωση καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης (7/10).
Συγκεκριμένα:
- Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.
Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.
Η ΕΛΑΣ συστήνει στους οδηγούς:
- Να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης (7/10).
- Να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Οι οδηγοί που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας καλούνται να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης (6/10), έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (8/10), με κορύφωση καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης (7/10).
Συγκεκριμένα:
- Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.
Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.
Η ΕΛΑΣ συστήνει στους οδηγούς:
- Να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης (7/10).
- Να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Οι οδηγοί που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας καλούνται να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας.
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