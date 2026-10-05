Συναγερμός στην Πάτρα μετά από διαρροή αζώτου σε ιατρικό κέντρο, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Διαρροή Άζωτο Πυροσβεστική Ιατρικό Κέντρο

Συναγερμός στην Πάτρα μετά από διαρροή αζώτου σε ιατρικό κέντρο, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, βίντεο και φωτογραφίες

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη

Συναγερμός στην Πάτρα μετά από διαρροή αζώτου σε ιατρικό κέντρο, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, βίντεο και φωτογραφίες
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Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στο κέντρο της Πάτρας μετά από διαρροή αζώτου σε ιατρικό κέντρο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους.

Παράλληλα, η Αστυνομία, έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Δείτε βίντεο:



Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

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Συναγερμός στην Πάτρα μετά από διαρροή αζώτου σε ιατρικό κέντρο, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, βίντεο και φωτογραφίες
Συναγερμός στην Πάτρα μετά από διαρροή αζώτου σε ιατρικό κέντρο, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, βίντεο και φωτογραφίες
Συναγερμός στην Πάτρα μετά από διαρροή αζώτου σε ιατρικό κέντρο, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, βίντεο και φωτογραφίες
Συναγερμός στην Πάτρα μετά από διαρροή αζώτου σε ιατρικό κέντρο, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, βίντεο και φωτογραφίες
Συναγερμός στην Πάτρα μετά από διαρροή αζώτου σε ιατρικό κέντρο, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, βίντεο και φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

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