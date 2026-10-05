Θρασύτατοι διαρρήκτες αφαίρεσαν τρόφιμα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό από παιδικό σταθμό στις Σέρρες
ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες παιδικός σταθμός Διάρρηξη Αστυνομία

Θρασύτατοι διαρρήκτες αφαίρεσαν τρόφιμα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό από παιδικό σταθμό στις Σέρρες

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Σερρών, οι άγνωστοι παραβίασαν παράθυρο της κουζίνας και εισήλθαν στο εσωτερικό του παιδικού σταθμού, με τους εργαζόμενους να ενημερώνουν την Αστυνομία

Θρασύτατοι διαρρήκτες αφαίρεσαν τρόφιμα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό από παιδικό σταθμό στις Σέρρες
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Διάρρηξη σημειώθηκε στον 2ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σερρών, με τους δράστες να αφαιρούν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και ποσότητες τροφίμων που προορίζονταν για τις ανάγκες λειτουργίας της δομής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Σερρών, οι άγνωστοι παραβίασαν παράθυρο της κουζίνας και εισήλθαν στο εσωτερικό του παιδικού σταθμού. Από τον χώρο αφαίρεσαν φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (laptops), tablets και ένα ηχοσύστημα. Παράλληλα, πήραν τρόφιμα που προορίζονταν για την καθημερινή λειτουργία του παιδικού σταθμού και την εξυπηρέτηση των παιδιών.

Οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν την Αστυνομία και στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, το οποίο πραγματοποίησε έρευνα για τη συλλογή στοιχείων και τον εντοπισμό των δραστών.

Για το περιστατικό έχει κατατεθεί μήνυση κατ’ αγνώστων. Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και αρμόδια για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Σερρών, Χρυσούλα Δρίγκα, καταδίκασε το περιστατικό. «Είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι ο παιδικός σταθμός που φιλοξενεί και φροντίζει καθημερινά μικρά παιδιά έγινε στόχος διάρρηξης και κλοπής. Ως Δήμος καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε ενέργεια που στρέφεται εναντίον των δημοτικών δομών. Ήδη, έχει κατατεθεί μήνυση κατ’ αγνώστων».

Θρασύτατοι διαρρήκτες αφαίρεσαν τρόφιμα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό από παιδικό σταθμό στις Σέρρες
3 ΣΧΟΛΙΑ

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