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Στην Ελλάδα η Αμάλ Αλαμουντίν: Συνάντηση με Τασούλα το μεσημέρι, σε επίσημο δείπνο με ομιλήτρια τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη το βράδυ
Στην Ελλάδα η Αμάλ Αλαμουντίν: Συνάντηση με Τασούλα το μεσημέρι, σε επίσημο δείπνο με ομιλήτρια τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη το βράδυ
Η επίσκεψη της κυρίας Αλαμουντίν πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO
Την Βρετανίδα δικηγόρο με καταγωγή από τον Λίβανο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ, η οποία επισκέπτεται την χώρα μας για την Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, θα υποδεχθεί στις 12 το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.
Ο κ. Τασούλας έχει ξανασυναντηθεί με την γνωστή δικηγόρο με ειδίκευση στο διεθνές δίκαιο, το 2014, όταν με την ιδιότητα του υπουργού Πολιτισμού είχε ζητήσει από το νομικό γραφείο, στο οποίο εργαζόταν η κυρία Κλούνεϊ στο Λονδίνο, την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις νομικές πτυχές της διεκδίκησης και του επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Η σημερινή επίσκεψη της Αμάλ Αλαμουντίν-Κλούνεϊ στην Αθήνα πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της νέας Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού κυρίας Κωνστάντζας Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου, με την οποία στις 18:00 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συζήτηση σε κλειστή εκδήλωση στους Στύλους Ολυμπίου Διος με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός», στην οποία θα παραστεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Το βράδυ στις 20:30 θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης με ομιλήτρια τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, με τα έσοδα της εκδήλωσης να διατίθενται για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό, με στόχο της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Δεν αποκλείεται στο δείπνο να είναι παρών και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στις 14:00 ο κ. Τασούλας θα έχει συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο και με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, τον Αιγύπτιο αρχαιολόγο και πρώην υπουργό Χάλεντ Ελ Ενάνι (Khaled El-Enany), ο οποίος εξελέγη τον Νοέμβριο του 2025 για τετραετή θητεία, διαδεχόμενος την Οντρέ Αζουλέ.
ο κ. Ελ Ενάνι είναι καθηγητής Αιγυπτιολογίας και έχει διευθύνει σημαντικά μουσεία, όπως το Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού.
Στους στόχους της θητείας του, εντάσσεται μεταξύ άλλων και η Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς εστιάζει στην διαφύλαξη της παγκόσμιας κληρονομιάς σε περιόδους κρίσεων, πραγματοποιώντας ήδη επίσημες επισκέψεις σε πληγείσες περιοχές, όπως η Ουκρανία και ο Λίβανος, ενώ στις προτεραιότητές του, είναι και η ενδυνάμωση των στρατηγικών συνεργασίας της UNESCO στην Αφρικανική ήπειρο.
Ο κ. Τασούλας έχει ξανασυναντηθεί με την γνωστή δικηγόρο με ειδίκευση στο διεθνές δίκαιο, το 2014, όταν με την ιδιότητα του υπουργού Πολιτισμού είχε ζητήσει από το νομικό γραφείο, στο οποίο εργαζόταν η κυρία Κλούνεϊ στο Λονδίνο, την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις νομικές πτυχές της διεκδίκησης και του επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Η σημερινή επίσκεψη της Αμάλ Αλαμουντίν-Κλούνεϊ στην Αθήνα πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της νέας Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού κυρίας Κωνστάντζας Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου, με την οποία στις 18:00 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συζήτηση σε κλειστή εκδήλωση στους Στύλους Ολυμπίου Διος με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός», στην οποία θα παραστεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Το βράδυ στις 20:30 θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης με ομιλήτρια τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, με τα έσοδα της εκδήλωσης να διατίθενται για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό, με στόχο της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Δεν αποκλείεται στο δείπνο να είναι παρών και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στις 14:00 ο κ. Τασούλας θα έχει συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο και με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, τον Αιγύπτιο αρχαιολόγο και πρώην υπουργό Χάλεντ Ελ Ενάνι (Khaled El-Enany), ο οποίος εξελέγη τον Νοέμβριο του 2025 για τετραετή θητεία, διαδεχόμενος την Οντρέ Αζουλέ.
ο κ. Ελ Ενάνι είναι καθηγητής Αιγυπτιολογίας και έχει διευθύνει σημαντικά μουσεία, όπως το Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού.
Στους στόχους της θητείας του, εντάσσεται μεταξύ άλλων και η Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς εστιάζει στην διαφύλαξη της παγκόσμιας κληρονομιάς σε περιόδους κρίσεων, πραγματοποιώντας ήδη επίσημες επισκέψεις σε πληγείσες περιοχές, όπως η Ουκρανία και ο Λίβανος, ενώ στις προτεραιότητές του, είναι και η ενδυνάμωση των στρατηγικών συνεργασίας της UNESCO στην Αφρικανική ήπειρο.
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