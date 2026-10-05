«Η πιο φριχτή τραγωδία των τελευταίων δεκαετιών»: Νεκρή μαθήτρια και οδηγός ΙΧ μετά από τροχαίο με σχολικό στη Φλόριντα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Φλόριντα Μαθήτρια Σχολικό Τροχαίο Δυστύχημα

«Η πιο φριχτή τραγωδία των τελευταίων δεκαετιών»: Νεκρή μαθήτρια και οδηγός ΙΧ μετά από τροχαίο με σχολικό στη Φλόριντα, δείτε βίντεο

Ένα αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε στο πλάι του σχολικού, το οποίο στη συνέχεια συγκρούστηκε με τζιπ και κατέληξε αναποδογυρισμένο εκτός δρόμου - Περίπου επτά τραυματίες, ένας σε κρίσιμη κατάσταση - Το σχολικό μετέφερε 37 παιδιά

«Η πιο φριχτή τραγωδία των τελευταίων δεκαετιών»: Νεκρή μαθήτρια και οδηγός ΙΧ μετά από τροχαίο με σχολικό στη Φλόριντα, δείτε βίντεο
Ως την πιο φριχτή τραγωδία των τελευταίων δεκαετιών χαρακτηρίστηκε το τροχαίο δυστύχημα με σχολικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (5/10) στη Φλόριντα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, μία 15χρονη μαθήτρια και ένας οδηγός αυτοκινήτου, ενώ περίπου επτά άτομα τραυματίστηκαν.

Όπως αναφέρει το fox10tv, όλα ξεκίνησαν, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε στο πλάι κοντά στους πίσω τροχούς του σχολικού, το οποίο κατευθυνόταν προς το Λύκειο Winter Haven. Λόγω της σύγκρουσης έσκασε ένα από τα λάστιχα του σχολικού και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα τζιπ που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο τζιπ επέβαινε ένας άνθρωπος, ο οποίος έχασε τη ζωή του, ενώ στο σχολικό επέβαιναν συνολικά 39 άτομα, από τα οποία οι 37 ήταν νεαροί μαθητές και μαθήτριες.

«Χάσαμε τη ζωή μιας όμορφης μαθήτριας της 10ης τάξης»

Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Πολκ, Γκρέιντι Τζαντ,  γύρω στα επτά άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με πιθανά τραύματα και ότι ένα άτομο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. «Ήταν ένα φρικτό ατύχημα. Ήταν ένα φρικτό, τραγικό πρωινό. Χάσαμε τη ζωή μιας όμορφης μαθήτριας της 10ης τάξης», τόνισε ο Τζαντ.

«Πιστεύω ότι αυτή είναι η πιο φρικτή τραγωδία με σχολικό λεωφορείο που έχουμε βιώσει εδώ και δεκαετίες, από όσο μπορώ να θυμηθώ», ανέφερε ο Τζαντ.

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