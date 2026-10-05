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Επακούμβηση του πλοίου «Σαόνησος» στην προβλήτα του λιμανιού στην Πάτμο
Επακούμβηση του πλοίου «Σαόνησος» στην προβλήτα του λιμανιού στην Πάτμο
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός επιβάτη
Στην προβλήτα του λιμανιού της Πάτμου προσέκρουσε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «ΣΑΟΝΗΣΟΣ», το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Σάμο προς Αγαθονήσι, Αρκιούς, Πάτμο, Λειψούς, Λέρο και Κάλυμνο.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η επακούμβηση έγινε κατά τη διαδικασία της πρόσδεσης, όταν το πλοίο προσέκρουσε στην προβλήτα, ενώ σε αυτό επέβαιναν συνολικά 28 επιβάτες. Από το πλοίο αποβιβάστηκαν με ασφάλεια 15 επιβάτες, οι οποίοι είχαν προορισμό την Πάτμο.
Ενώ αρχικά απαγορεύτηκε ο απόπλους του «ΣΑΟΝΗΣΟΣ», στη συνέχεια, μετά και την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού από τον νηογνώμονα, επετράπη ο απόπλους του.
Το πλοίο αναχώρησε τελικά για να συνεχίσει το δρομολόγιό του προς Λειψούς, Λέρο και Κάλυμνο όπου είναι το δρομολόγιο του, με συνολικά 62 επιβάτες.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η επακούμβηση έγινε κατά τη διαδικασία της πρόσδεσης, όταν το πλοίο προσέκρουσε στην προβλήτα, ενώ σε αυτό επέβαιναν συνολικά 28 επιβάτες. Από το πλοίο αποβιβάστηκαν με ασφάλεια 15 επιβάτες, οι οποίοι είχαν προορισμό την Πάτμο.
Ενώ αρχικά απαγορεύτηκε ο απόπλους του «ΣΑΟΝΗΣΟΣ», στη συνέχεια, μετά και την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού από τον νηογνώμονα, επετράπη ο απόπλους του.
Το πλοίο αναχώρησε τελικά για να συνεχίσει το δρομολόγιό του προς Λειψούς, Λέρο και Κάλυμνο όπου είναι το δρομολόγιο του, με συνολικά 62 επιβάτες.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.
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