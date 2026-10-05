Επακούμβηση του πλοίου «Σαόνησος» στην προβλήτα του λιμανιού στην Πάτμο
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτμος Πλοίο Λιμενικό Σώμα

Επακούμβηση του πλοίου «Σαόνησος» στην προβλήτα του λιμανιού στην Πάτμο

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός επιβάτη 

Επακούμβηση του πλοίου «Σαόνησος» στην προβλήτα του λιμανιού στην Πάτμο
Στην προβλήτα του λιμανιού της Πάτμου προσέκρουσε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «ΣΑΟΝΗΣΟΣ», το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Σάμο προς Αγαθονήσι, Αρκιούς, Πάτμο, Λειψούς, Λέρο και Κάλυμνο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η επακούμβηση έγινε κατά τη διαδικασία της πρόσδεσης, όταν το πλοίο προσέκρουσε στην προβλήτα, ενώ σε αυτό επέβαιναν συνολικά 28 επιβάτες. Από το πλοίο αποβιβάστηκαν με ασφάλεια 15 επιβάτες, οι οποίοι είχαν προορισμό την Πάτμο.

Ενώ αρχικά απαγορεύτηκε ο απόπλους του «ΣΑΟΝΗΣΟΣ», στη συνέχεια, μετά και την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού από τον νηογνώμονα, επετράπη ο απόπλους του.

Το πλοίο αναχώρησε τελικά για να συνεχίσει το δρομολόγιό του προς Λειψούς, Λέρο και Κάλυμνο όπου είναι το δρομολόγιο του, με συνολικά 62 επιβάτες.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης