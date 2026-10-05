Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φρεάτιο στην Κεφαλονιά
Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φρεάτιο στην Κεφαλονιά
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από φρεάτιο, στην Κεφαλονιά.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου.
Οι πυροσβέστες ανέσυραν τον άνδρα και τον μετέφεραν με φορείο σε σημείο, από όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου.
Οι πυροσβέστες ανέσυραν τον άνδρα και τον μετέφεραν με φορείο σε σημείο, από όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από φρεάτιο και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, στην Κεφαλονιά. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 5, 2026
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