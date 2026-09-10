Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί μπαίνουν σε σπίτια Ρομά στη Φυλή για σπείρα που παρίστανε υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος με λεία άνω των 250.000 ευρώ

κοσμήματα και ρολόγια,δύο πλαστικές μάσκες μεταμφίεσης, οι οποίες ήταν επιμελώς κρυμμένες σε ψευδοροφή,ρουχισμό που φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων,πλήθος κινητών τηλεφώνων.Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 34 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απατών στην Αττική και στην Περιφέρεια, ενώ η συνολική λεία της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ.Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.