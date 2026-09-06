Συλλυπητήρια από Ρούτε και υπουργούς Άμυνας Γαλλίας, Πορτογαλίας και Κύπρου για τον θάνατο των δύο πιλότων
ΕΛΛΑΔΑ
Τανάργα Συντριβή αεροσκάφους Νίκος Δένδιας

Συλλυπητήρια από Ρούτε και υπουργούς Άμυνας Γαλλίας, Πορτογαλίας και Κύπρου για τον θάνατο των δύο πιλότων

Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Νίκο Δένδια μετά το τραγικό δυστύχημα στην Athens Flying Week -Μηνύματα συμπαράστασης προς τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις οικογένειες των δύο χειριστών

Συλλυπητήρια από Ρούτε και υπουργούς Άμυνας Γαλλίας, Πορτογαλίας και Κύπρου για τον θάνατο των δύο πιλότων
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Μηνύματα βαθιάς οδύνης και συμπαράστασης προς την Ελλάδα και τις Ένοπλες Δυνάμεις απέστειλαν ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, καθώς και οι υπουργοί Άμυνας της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τον θάνατο των δύο Ελλήνων πιλότων στο δυστύχημα της Athens Flying Week.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Μαρκ Ρούτε, την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας Κατρίν Βοτράν, τον Πορτογάλο ομόλογό του Νούνο Μέλο και τον υπουργό Άμυνας της Κύπρου Βασίλη Πάλμα.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο Χ, οι αξιωματούχοι εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και στις οικογένειες του Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια και του Σμηναγού (Ι) Δημητρίου Πέτρου.

Οι δύο χειριστές έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς αεροπορικής διοργάνωσης Athens Flying Week, βυθίζοντας στο πένθος την Πολεμική Αεροπορία και τις οικογένειές τους.

Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε διεθνή συγκίνηση, με συμμάχους και εταίρους της Ελλάδας να εκφράζουν τη στήριξή τους προς τη χώρα και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
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