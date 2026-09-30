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Από το viral του BBC στο σήμερα: Πώς είναι 9 χρόνια μετά τα παιδιά του καθηγητή που διέκοψαν συνέντευξη και έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο
Από το viral του BBC στο σήμερα: Πώς είναι 9 χρόνια μετά τα παιδιά του καθηγητή που διέκοψαν συνέντευξη και έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο
Έχοντας κατά νου την απροσδόκητη φήμη του, ο Ρόμπερτ Κέλι μοιράστηκε φωτογραφίες της Μάριον, που είναι πλέον 13 ετών, και του Τζέιμς που είναι 10 ετών
Viral άθελά του, είχε γίνει ο καθηγητής Ρόμπερτ Κέλι, όταν εμφανίστηκε στο BBC το 2017. Ενώ μιλούσε για την πολιτική κρίση στη Νότια Κορέα, η 4χρονη Μαριόν εμφανίστηκε χαρούμενη στο δωμάτιο για να ακολουθήσει με την στράτα ο μικρός της αδερφός. Ο Ρόμπερτ Κέλι προσπάθησε να απομακρύνει το κοριτσάκι χωρίς να πάρει τα μάτια του από την κάμερα ενώ ο λίγων μηνών Τζέιμς μπήκε μέσα για να ακολουθήσει η μητέρα, Τζούνγκ-α Κιμ προσπαθώντας να απομακρύνει τα παιδιά.
Το απόσπασμα της συνέντευξης έγινε viral. Μέχρι σήμερα, το βίντεο έχει συγκεντρώσει 65 εκατομμύρια προβολές στο κανάλι της BBC στο YouTube. Έχοντας κατά νου την απροσδόκητη φήμη του, ο Ρόμπερτ έχει δώσει ενημερώσεις για τα παιδιά του όλα αυτά τα χρόνια και σε μια πρόσφατη ανάρτηση μοιράστηκε φωτογραφίες της Μάριον, που είναι πλέον 13 ετών, και του Τζέιμς που είναι 10 ετών.
Ο Ρόμπερτ είχε πει στον Guardian πως τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του πίστευαν πως η καριέρα του στην τηλεόραση είχε τελειώσει. «Νόμιζα ότι τα είχα καταστρέψει όλα μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο», έλεγε τότε. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη, αφού η τελευταία δημοσίευση με τις φωτογραφίες των παιδιών στο Χ συγκέντρωσε σχεδόν 10 εκατομμύρια προβολές.
Το βίντεο με τα παιδιά που διέκοψαν την συνέντευξη το 2017:
Δείτε φωτογραφίες:
Το απόσπασμα της συνέντευξης έγινε viral. Μέχρι σήμερα, το βίντεο έχει συγκεντρώσει 65 εκατομμύρια προβολές στο κανάλι της BBC στο YouTube. Έχοντας κατά νου την απροσδόκητη φήμη του, ο Ρόμπερτ έχει δώσει ενημερώσεις για τα παιδιά του όλα αυτά τα χρόνια και σε μια πρόσφατη ανάρτηση μοιράστηκε φωτογραφίες της Μάριον, που είναι πλέον 13 ετών, και του Τζέιμς που είναι 10 ετών.
«Λίγο περιεχόμενο με τον μπαμπά της BBC», έγραψε ο Ρόμπερτ στο Twitter μαζί με μερικές φωτογραφίες. «Πέρασε καιρός: Τα γενέθλιά μου, ο Τζέιμς και εγώ σε πεζοπορία, η Μάριον που φαίνεται πολύ μεγάλη πια, η μαμά της BBC και εγώ σε ένα φεστιβάλ δρόμου», γράφει.
Some BBC Dad content. It's been awhile:— Robert E Kelly (@Robert_E_Kelly) September 29, 2026
My birthday; James and I hiking; Marion looking very grown-up; BBC Mom and I at a street festival.
James is now 10; Marion is 13. pic.twitter.com/RSV6Yp03Mf
Ο Ρόμπερτ είχε πει στον Guardian πως τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του πίστευαν πως η καριέρα του στην τηλεόραση είχε τελειώσει. «Νόμιζα ότι τα είχα καταστρέψει όλα μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο», έλεγε τότε. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη, αφού η τελευταία δημοσίευση με τις φωτογραφίες των παιδιών στο Χ συγκέντρωσε σχεδόν 10 εκατομμύρια προβολές.
Το βίντεο με τα παιδιά που διέκοψαν την συνέντευξη το 2017:
Δείτε φωτογραφίες:
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