Καταδικάστηκε ο 24χρονος οδηγός για το «drift» στη Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη
Καταδικάστηκε ο 24χρονος οδηγός για το «drift» στη Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη
«Δεν ήξερα ότι ήταν παράνομο αυτό που έκανα με τους ελιγμούς», είπε στην απολογία του
Ποινή φυλάκισης επτά μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στον 24χρονο Ούγγρο οδηγό που έκανε «drift» με το αυτοκίνητό του το πρωί της περασμένης Κυριακής, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη.
Ο νεαρός κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.
Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο 24χρονος οδηγούσε σπορ αυτοκίνητο το οποίο χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανασφαλές», κάνοντας στο οδόστρωμα «τετακέ και οκταράκια», ενώ έκανε «επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων».
Στο μεταξύ, η έρευνα ξεκινήσει ύστερα από βίντεο που καταγράφει στιγμές από την πορεία του και είδε το φως της δημοσιότητας από ρεπορτάζ και αναρτήσεις στα social media. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, αναζητούνται ακόμη τρεις οδηγοί σπορ αυτοκινήτων. Μεταξύ αυτών είναι και ο οδηγός που φέρεται να κινήθηκε την ίδια μέρα στο πλακόστρωτο της νέα παραλίας της Θεσσαλονίκης, όπου προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς και επίδειξη ικανοτήτων καθώς ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα.
Οι άλλοι δύο οδηγοί φαίνεται να παρείχαν συνδρομή στον προηγούμενο, προκαλώντας παρακώλυση της κυκλοφορίας για τους λοιπούς χρήστες της παραλίας.
Στην απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου ο 24χρονος οδηγός υποστήριξε ότι ήρθε στη Θεσσαλονίκη και συμμετείχε στην διοργάνωση «Zero2 Rally», όπως συνήθιζε να κάνει πηγαίνοντας σε πολλές χώρες, χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. «Δεν ήξερα ότι ήταν παράνομο αυτό που έκανα με τους ελιγμούς και δεν ήταν ξεκάθαρο από τους διοργανωτές. Αν το γνώριζα σε καμία περίπτωση δε θα έκανα κάποια ενέργεια που δεν είναι νόμιμη. Δεν κινδύνεψε κάποιος άνθρωπος», ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων.
Υπενθυμίζεται ότι, μία ημέρα μετά τη σύλληψή του και όταν αφέθηκε ελεύθερος μετά την αναβολή της υπόθεσης, ο νεαρός είχε αναφέρει μ στους δημοσιογράφους ότι «ήταν ένα λάθος επειδή οι διοργανωτές είπαν ότι μπορούμε να προβούμε σε αυτό (σ.σ. τους ελιγμούς) και ότι η Αστυνομία ήταν ενήμερη και δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Γι' αυτό όλοι κάναμε κάτι για να το δουν τα παιδιά και να τα κάνουμε χαρούμενα, να δείξουμε τα αυτοκίνητα και να περάσει ο κόσμος καλά».
Δίνοντας τη δική του εκδοχή και προσπαθώντας να εξηγήσει πώς βρέθηκε με χειροπέδες από τη μια στιγμή στην άλλη, ενώ συμμετείχε στη διοργάνωση της «Zero2 Rally», ο 24χρονος ανέφερε ότι «ήταν μεγάλο λάθος και υπήρξε λάθος επικοινωνία με την αστυνομία και τους διοργανωτές. Και ο δρόμος ήταν κλειστός όταν έγινε αυτό (σ.σ. οι ελιγμοί), δεν υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα». Παράλληλα, έστειλε και ένα μήνυμα λέγοντας ότι «θέλω να πω σε όσους δουν το βίντεο, σε παιδιά και σε όλους, δεν συνιστούμε να κάνουν τέτοια στο δρόμο».
Ο νεαρός κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.
Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο 24χρονος οδηγούσε σπορ αυτοκίνητο το οποίο χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανασφαλές», κάνοντας στο οδόστρωμα «τετακέ και οκταράκια», ενώ έκανε «επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων».
Στο μεταξύ, η έρευνα ξεκινήσει ύστερα από βίντεο που καταγράφει στιγμές από την πορεία του και είδε το φως της δημοσιότητας από ρεπορτάζ και αναρτήσεις στα social media. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, αναζητούνται ακόμη τρεις οδηγοί σπορ αυτοκινήτων. Μεταξύ αυτών είναι και ο οδηγός που φέρεται να κινήθηκε την ίδια μέρα στο πλακόστρωτο της νέα παραλίας της Θεσσαλονίκης, όπου προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς και επίδειξη ικανοτήτων καθώς ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα.
Οι άλλοι δύο οδηγοί φαίνεται να παρείχαν συνδρομή στον προηγούμενο, προκαλώντας παρακώλυση της κυκλοφορίας για τους λοιπούς χρήστες της παραλίας.
Στην απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου ο 24χρονος οδηγός υποστήριξε ότι ήρθε στη Θεσσαλονίκη και συμμετείχε στην διοργάνωση «Zero2 Rally», όπως συνήθιζε να κάνει πηγαίνοντας σε πολλές χώρες, χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. «Δεν ήξερα ότι ήταν παράνομο αυτό που έκανα με τους ελιγμούς και δεν ήταν ξεκάθαρο από τους διοργανωτές. Αν το γνώριζα σε καμία περίπτωση δε θα έκανα κάποια ενέργεια που δεν είναι νόμιμη. Δεν κινδύνεψε κάποιος άνθρωπος», ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων.
Υπενθυμίζεται ότι, μία ημέρα μετά τη σύλληψή του και όταν αφέθηκε ελεύθερος μετά την αναβολή της υπόθεσης, ο νεαρός είχε αναφέρει μ στους δημοσιογράφους ότι «ήταν ένα λάθος επειδή οι διοργανωτές είπαν ότι μπορούμε να προβούμε σε αυτό (σ.σ. τους ελιγμούς) και ότι η Αστυνομία ήταν ενήμερη και δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Γι' αυτό όλοι κάναμε κάτι για να το δουν τα παιδιά και να τα κάνουμε χαρούμενα, να δείξουμε τα αυτοκίνητα και να περάσει ο κόσμος καλά».
Δίνοντας τη δική του εκδοχή και προσπαθώντας να εξηγήσει πώς βρέθηκε με χειροπέδες από τη μια στιγμή στην άλλη, ενώ συμμετείχε στη διοργάνωση της «Zero2 Rally», ο 24χρονος ανέφερε ότι «ήταν μεγάλο λάθος και υπήρξε λάθος επικοινωνία με την αστυνομία και τους διοργανωτές. Και ο δρόμος ήταν κλειστός όταν έγινε αυτό (σ.σ. οι ελιγμοί), δεν υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα». Παράλληλα, έστειλε και ένα μήνυμα λέγοντας ότι «θέλω να πω σε όσους δουν το βίντεο, σε παιδιά και σε όλους, δεν συνιστούμε να κάνουν τέτοια στο δρόμο».
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