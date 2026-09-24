Η σχολή LE MONDE, απολαμβάνει την κορυφαία αναγνώριση της αγορά εργασίας, των Chefs, των Hotel Managers και των ιδιοκτήτων εστιατορίων.
Συνελήφθη φυγόδικος στην Κέρκυρα, είχε καταδικαστεί για ληστεία
Συνελήφθη φυγόδικος στην Κέρκυρα, είχε καταδικαστεί για ληστεία
Είχε καταδικαστεί από το Πενταμελές Εφετείο Κέρκυρας σε φυλάκιση τεσσάρων ετών
Συνελήφθη χθες Τετάρτη (23/9), στην Κέρκυρα, 57χρονος, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας, για το αδίκημα της ληστείας, με ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών.
Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Νότιας Κέρκυρας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Νότιας Κέρκυρας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα