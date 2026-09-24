Συνελήφθη φυγόδικος στην Κέρκυρα, είχε καταδικαστεί για ληστεία
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Συνελήφθη φυγόδικος στην Κέρκυρα, είχε καταδικαστεί για ληστεία

Είχε καταδικαστεί από το Πενταμελές Εφετείο Κέρκυρας σε φυλάκιση τεσσάρων ετών

Συνελήφθη φυγόδικος στην Κέρκυρα, είχε καταδικαστεί για ληστεία
Συνελήφθη χθες Τετάρτη (23/9), στην Κέρκυρα, 57χρονος, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας, για το αδίκημα της ληστείας, με ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Νότιας Κέρκυρας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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