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Προσποιήθηκε τον αστυνομικό που θα τον προστάτευε και άρπαξε 80.000 ευρώ από 90χρονο στη Λαμία
Προσποιήθηκε τον αστυνομικό που θα τον προστάτευε και άρπαξε 80.000 ευρώ από 90χρονο στη Λαμία
Αρχικά τηλεφώνησαν στον ηλικιωμένο και τον απείλησαν ενώ στη συνέχεια τον πήρε ένας άνδρας που προσποιήθηκε τον αστυνομικό και του ζήτησε να συγκεντρώσει ότι πολύτιμο είχε - Άρπαξαν χρυσές λίρες, μετρητά και κοσμήματα
Θύμα απάτης έπεσε ένας 90χρονος στη Λαμία που έχασε περίπου 80.000 ευρώ δίνοντάς τα σε «μαϊμού» αστυνομικό.
Αρχικά, ο 90χρονος δέχτηκε κλήση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος σε επιθετικό ύφος άρχισε να τον εκβιάζει και να τον απειλεί ευθέως ότι θα του κάνει κακό και θα τον σκοτώσει, εάν δεν του παραδώσει άμεσα χρηματικό ποσό, σύμφωνα με το lamiareport.gr.
Στη συνέχεια τον πήραν εκ νέου τηλέφωνο και στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν συνεργός του πρώτου δράστη, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Ο «μαϊμού» αστυνομικός καθησύχασε το θύμα, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι οι αρχές παρακολουθούν τη γραμμή, γνωρίζουν ήδη για τις απειλές και ζήτησε τη βοήθειά του ώστε να στήσουν παγίδα στον εκβιαστή και να τον συλλάβουν επ' αυτοφώρω.
Ο απατεώνας έπεισε τον 90χρονο να συγκεντρώσει ό,τι πολύτιμο υπήρχε στο σπίτι. Χρησιμοποίησε μάλιστα το επιχείρημα ότι «όσα περισσότερα χρήματα και τιμαλφή βρεθούν επάνω του κατά την επ' αυτοφώρω σύλληψη, τόσο μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης θα του επιβληθεί στο δικαστήριο», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Πεπεισμένος ότι συνδράμει το έργο των αρχών, ο ηλικιωμένος έβαλε σε μία σακούλα χρυσές λίρες, μετρητά και κοσμήματα αξίας, με τη λεία να υπολογίζεται συνολικά στα 80.000 ευρώ. Λίγη ώρα αργότερα, ο «εισπράκτορας» εμφανίστηκε στην οικία του, παρέλαβε τη σακούλα και εξαφανίστηκε.
Ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε την απάτη και ειδοποίησε την ΕΛΑΣ. Την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.
Αρχικά, ο 90χρονος δέχτηκε κλήση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος σε επιθετικό ύφος άρχισε να τον εκβιάζει και να τον απειλεί ευθέως ότι θα του κάνει κακό και θα τον σκοτώσει, εάν δεν του παραδώσει άμεσα χρηματικό ποσό, σύμφωνα με το lamiareport.gr.
Στη συνέχεια τον πήραν εκ νέου τηλέφωνο και στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν συνεργός του πρώτου δράστη, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Ο «μαϊμού» αστυνομικός καθησύχασε το θύμα, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι οι αρχές παρακολουθούν τη γραμμή, γνωρίζουν ήδη για τις απειλές και ζήτησε τη βοήθειά του ώστε να στήσουν παγίδα στον εκβιαστή και να τον συλλάβουν επ' αυτοφώρω.
Ο απατεώνας έπεισε τον 90χρονο να συγκεντρώσει ό,τι πολύτιμο υπήρχε στο σπίτι. Χρησιμοποίησε μάλιστα το επιχείρημα ότι «όσα περισσότερα χρήματα και τιμαλφή βρεθούν επάνω του κατά την επ' αυτοφώρω σύλληψη, τόσο μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης θα του επιβληθεί στο δικαστήριο», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Πεπεισμένος ότι συνδράμει το έργο των αρχών, ο ηλικιωμένος έβαλε σε μία σακούλα χρυσές λίρες, μετρητά και κοσμήματα αξίας, με τη λεία να υπολογίζεται συνολικά στα 80.000 ευρώ. Λίγη ώρα αργότερα, ο «εισπράκτορας» εμφανίστηκε στην οικία του, παρέλαβε τη σακούλα και εξαφανίστηκε.
Ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε την απάτη και ειδοποίησε την ΕΛΑΣ. Την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.
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