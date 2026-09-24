Προσποιήθηκε τον αστυνομικό που θα τον προστάτευε και άρπαξε 80.000 ευρώ από 90χρονο στη Λαμία

Αρχικά τηλεφώνησαν στον ηλικιωμένο και τον απείλησαν ενώ στη συνέχεια τον πήρε ένας άνδρας που προσποιήθηκε τον αστυνομικό και του ζήτησε να συγκεντρώσει ότι πολύτιμο είχε - Άρπαξαν χρυσές λίρες, μετρητά και κοσμήματα